Напередодні навчального року потрібно відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень.

За місяць діти підуть до школи. Але державні навчальні заклади можуть забороняти відвідувати заняття тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за календарем профілактичних щеплень.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала, що ваша дитина повинна бути вакцинована від 10 інфекційних хвороб:

гепатиту В;

туберкульозу;

кору;

паротиту;

краснухи;

дифтерії;

правця;

кашлюка;

поліомієліту;

хіб-інфекції.

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Також Уляна Супрун нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

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