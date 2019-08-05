Пластичний хірург навів суми, які доведеться витратити на створення ідеального образу для жінки, зазначивши, що є речі, набагато важливіші.

Відомий пластичний Едгар Камінський підрахував кошторис для створення ідеального образу дівчини:

Брови, волосся: $200 – $10 тис.

Омолодження погляду: $200 – $2 тис.

Корекція овалу обличчя, чіткість форм, підтяжка: $1 тис. – $30 тис.

Омолодження шкіри обличчя: $1 тис. – $10 тис.

Ринопластика: $1 тис. – $50 тис.

Зуби: $3 тис. – $50 тис.

Уколи краси: $100 – $10 тис.

Пластика вух: $300 – $8 тис.

Збільшення грудей: $3 тис. – $20 тис.

Підтяжка грудей: $4 тис. – $30 тис.

Ліпосакція: $1 тис. – $10 тис.

Збільшення сідниць: $5 тис. – $15 тис.

Подовження ніг: $5 тис. – $20 тис.

Інтимна пластика: $200 – $10 тис.

Виходить, для створення ідеальної жінки потрібно від $10 тис. до $200 тис.

За його словами, ціни на операції або процедури коливаються від смаку і поглядів на красу, потреб, віку та зовнішності дівчини.

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Однак хірург зазначає, що зовнішність зробити ідеальною можна за наявності грошей, але залишається відкритим питання наскільки це важливо.

– Шукайте ідеальну людину всередині. Людину, з якою вам буде комфортно йти життям. Яка буде вашим другом і тим, кому ви відкриєте серце, довіритесь. Шукайте того, хто буде цінувати вас і розуміти, знаходити виходи зі складних ситуацій, знаючи, що ви і ваш зв’язок непохитні перед сварками, зривами, проблемами. Шукайте людину мудру, емоційно зрілу, – зазначив Камінський.

Він додав, що саме ці якості неможливо купити.

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