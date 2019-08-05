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Факти / Lifestyle

Груди та сідниці до $20 тис.: пластичний хірург назвав ціну тіла ідеальної жінки

Пластичний хірург навів суми, які доведеться витратити на створення ідеального образу для жінки, зазначивши, що є речі, набагато важливіші.

Груди та сідниці до $20 тис.: пластичний хірург назвав ціну тіла ідеальної жінки

Відомий пластичний Едгар Камінський підрахував кошторис для створення ідеального образу дівчини:

  • Брови, волосся: $200 – $10 тис.
  • Омолодження погляду: $200 – $2 тис.
  • Корекція овалу обличчя, чіткість форм, підтяжка: $1 тис. – $30 тис.
  • Омолодження шкіри обличчя: $1 тис. – $10 тис.
  • Ринопластика: $1 тис. – $50 тис.
  • Зуби: $3 тис. – $50 тис.
  • Уколи краси: $100 – $10 тис.
  • Пластика вух: $300 – $8 тис.
  • Збільшення грудей: $3 тис. – $20 тис.
  • Підтяжка грудей: $4 тис. – $30 тис.
  • Ліпосакція: $1 тис. – $10 тис.
  • Збільшення сідниць: $5 тис. – $15 тис.
  • Подовження ніг: $5 тис. – $20 тис.
  • Інтимна пластика: $200 – $10 тис.

Виходить, для створення ідеальної жінки потрібно від $10 тис. до $200 тис.

За його словами, ціни на операції або процедури коливаються від смаку і поглядів на красу, потреб, віку та зовнішності дівчини.

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Однак хірург зазначає, що зовнішність зробити ідеальною можна за наявності грошей, але залишається відкритим питання наскільки це важливо.

– Шукайте ідеальну людину всередині. Людину, з якою вам буде комфортно йти життям. Яка буде вашим другом і тим, кому ви відкриєте серце, довіритесь. Шукайте того, хто буде цінувати вас і розуміти, знаходити виходи зі складних ситуацій, знаючи, що ви і ваш зв’язок непохитні перед сварками, зривами, проблемами. Шукайте людину мудру, емоційно зрілу, – зазначив Камінський.

Він додав, що саме ці якості неможливо купити.

 

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Сколько стоит идеальная женщина? Читать до конца. ⠀ Давайте попробуем просчитать смету идеального образа девушки: Брови, волосы: 200-10 000$ Омоложение взгляда: 200-2000$ Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: 1000-30 000$ Омоложение кожи лица: 1000-10 000$ Ринопластика: 1000-50 000$ Зубы: 3000-50 000$ Уколы красоты: 100-10 000$ Пластика ушей: 300-8000$ Увеличение груди: 3000-20 000$ Подтяжка груди: 4000-30 000$ Липосакция: 1000-10 000$ Увеличение ягодиц: 5000-15 000$ Удлинение ног: 5000-20 000$ Интимная пластика: 200-10000$ И т.д… ⠀ Получается, для создания идеальной женщины нужно от 10000$ и до 200 000$. В конце концов можно вообще поменять пол. Такая операция обойдется до 100000$. ⠀ Цены зависят от вкуса и взгляда на красоту, потребностей, возраста, сложности операции/процедуры, исходных данных вашей избранницы. ⠀ Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике ─ назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц. Если вы всегда решили отзвени машину на ТО, сделать легкий тюнинг, при выборе клиники проведите параллели с дорогим авто. Отвезете ли вы свой автомобиль в бюджетное тюнинг-ателье, будете ли экономить на качестве? ⠀ О чем говорят все эти цифры? Если уже с внешностью все хорошо – радуйтесь. Если у вас есть деньги ━ можно сделать внешность женщины ИДЕАЛЬНОЙ. Если денег нет ━ при желании можно воспользоваться кредитом. Но, главная суть вопроса – важно ли это? ⠀ Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого. ⠀ Все эти личностные качества купить, установить, вшить невозможно. ⠀ Девушки, просмотрев все вышеперечисленные цены, подумайте о том, что лучше быть тем самым надежным любимым автомобилем, за которым хочется ухаживать, тюнинговать и в который хочется вкладывать деньги, ведь каждый год с конвейера съезжают новые модели.

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Раніше Факти ICTV писали, як підібрати клініку і лікаря, скільки коштує ринопластика в Україні та світі та чому не потрібно заощаджувати на послугах юриста.

Фото: Unsplash

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