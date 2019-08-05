Життя сповнене ризиків, організм у будь-який час може дати збій, а грошей на непередбачене лікування може просто не виявитися. Як убезпечити себе від цього, правильно вибрати страхову компанію і отримати якісні медичні послуги – в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке медичне страхування?

Медичне страхування – це вид особистого страхування, який гарантує при виникненні страхового випадку (хвороби) отримання медичної допомоги та компенсації витрат на придбання медикаментів за рахунок страхової компанії.

Простіше кажучи, в теорії медичне страхування спрямоване на те, щоб покращити наше життя, убезпечити його від непередбачених ситуацій, заховати від самих себе невелику частину грошей, аби мати заощадження у не найкращі часи.

При цьому страхування дозволяє отримати допомогу в будь-який час і без черг.

Існує добровільне медичне страхування (ДМС) – коли платить людина або її работодавець.

І обов’язкове медичне страхування – коли вас страхує ваш роботодавець або держава.

Добровільне медичне страхування

Сьогодні ми поговоримо виключно про ДМС – особисте і корпоративне.

Щоб більш детально вивчити тему і окреслити переваги і недоліки добровільного медичного страхування – звернулися до незалежного фінансового консультанта Лідії Шапошникової.

Корпоративне страхування –

чим привабливе

За програмами особистого страхування в Україні проходить не більше 6% українців. Переважна більшість наших співгромадян придбали поліс у рамках корпоративного страхування.

Така популярність даного полісу обумовлена ​​ціною і зручністю в оформленні (необхідна лише заява від керівника колективу).

При цьому вартість корпоративного страхування на 20-30% дешевша особистого!

Та й самі страхові компанії вважають за краще цей вид ДМС, оскільки приватне медичне страхування збиткове для них.

– Це пов’язано з тим, що при корпоративному страхуванні, договір укладають і здорові, і хворі люди, а самостійно за страховкою звертаються в основному вже ті, хто потребує лікування, – говорить Лідія Шапошникова.

Тому при працевлаштуванні обов’язково поцікавтеся у роботодавця, чи забезпечує він співробітників медичною страховкою.

Якщо ви вже працюєте у компанії, де немає корпоративної страховки, і міняти роботу не маєте наміру – тоді варто дізнатися про особисте страхування.

Особисте страхування

Приватне медичне страхування в свою чергу можна розділити на:

страхування життя;

страхування від нещасних випадків;

медичне страхування.

За словами експерта, придбання поліса ДМС є чудовою альтернативою державній медицині.

– Особисте страхування дозволить отримати якісну багатопрофільну медичну допомогу і компенсацію витрат на медичні препарати, як у приватних, так і державних клініках, де не буде виснажливих черг і вас приймуть у зручний час, – говорить експерт.

При цьому програми ДМС не є стандартними і розробляються індивідуально від бажань і можливостей клієнта.

Звідси і випливає вартість особистого страхування.

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Що по чому?

Фінансовий консультант стверджує, що ціна буде залежати від багатьох факторів і визначається, як правило, після проходження медогляду.

Від чого залежить вартість:

від переліку ризиків;

від набору бонусних програм (фітнес-центри, профілактичний масаж тощо);

від категорії медичних установ, включених у пакет обслуговування;

кількості застрахованих;

регіону обслуговування;

стану здоров’я клієнта.

За словами експерта, ціни на поліси ДМС у середньому коливаються від 3,4 тис. гривень до 25 тис. гривень і вище.

Наприклад, для молодої сім’ї з двох людей у віці 17-35 років медстраховка з покриттям у розмірі 50 тис. гривень на рік обійдеться для кожного майже у 6 тис. гривень на рік.

– Рекомендується обирати поліси ДМС з лімітами, вираженими у грошовому еквіваленті, а не у кількісному, наприклад, звернення за медичною допомогою не частіше, ніж 3 рази на рік, – радить незалежний консультант.

При цьому визначитися з ціною можна тільки при зустрічі зі страховим агентом або менеджером компанії.

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Страхування від нещасних випадків

Тепер більш детально пройдемося по видам особистого страхування і з’ясуємо, що кожен із себе представляє. І почнемо ми зі страхування від нещасних випадків.

За даним видом поліса можна застрахувати не тільки себе, але і близьких.

Це забезпечить матеріальну підтримку застрахованої особи, а також її рідних у непередбачених ситуаціях – при травмах, операції, інвалідності і навіть смерті.

Страховий поліс від нещасного випадку можна оформити в офісі страхової компанії або у агента зі страхування (там ви отримаєте консультацію і розрахунок по страховій сумі).

Такий поліс можна зареєструвати на рік або на кілька місяців, на добу або тільки на момент роботи, тобто погодинно.

Ціна питання

При настанні таких страхових випадків клієнт отримує досить значні суми для лікування (залежить від страхової суми поліса). А вона в свою чергу випливає з рівня доходу, захоплень і професії.

– Наприклад, молода людина 30 років, працює менеджером і любить лижний спорт. Вона вирішила придбати собі поліс від нещасного випадку на страхову суму 100 тисяч гривень. Вартість такого поліса буде варіюватися від 1750 до 3900 гривень (залежить від опцій, включених у поліс), – наводить приклад експерт.

Страхування життя (накопичувальне)

– Накопичувальне страхування не так розвинене в нашій країні як за кордоном. Однак кожна людина, яка вважає себе фінансово грамотною, повинна знати і розуміти, що таке накопичувальне страхування життя, в чому його сенс і для чого це потрібно, – розповідає Лідія Шапошникова.

Отже, страхування життя – це довгострокова інвестиція з захистом і гарантією допомоги сім’ї і близьким у важку хвилину життя.

Це своєрідна система накопичення страхових премій, яка зберігає і примножує ваші гроші, а також страхує ваше життя від різних непередбачених випадків.

На практиці це виглядає так:

Ви укладаєте договір зі страховою компанією на 10-20-30 років, за яким зобов’язуєтеся щорічно (раз на півроку або щоквартально) вносити платежі.

У свою чергу страхова компанія бере на себе зобов’язання застрахувати ваше життя і здоров’я, а також зберегти і примножити ваші гроші.

Отже, після надходження грошей на розрахунковий рахунок страхова компанія, відповідно до закону України про страхування, зобов’язана помістити їх у резерв (цінні папери, депозити, дорогоцінні метали, комерційну нерухомість або виробництво), отримати прибуток і наприкінці року віддати від цього прибутку 85% клієнту і 15% залишити собі на покриття своїх витрат.

При цьому страхування життя покриває ті ж самі ризики, що і поліс у разі нещасного випадку, а його вартість залежить від фінансових можливостей, віку, статі, професії, від набору ризиків і програм страхування.

– Наприклад, молода людина років 30 вирішила придбати поліс страхування життя строком на 20 років. Згідно з угодою вона зобов’язується вносити щорічні платежі у розмірі 5000 грн. Страхова сума поліса в цьому випадку буде орієнтовно 82 тисячі гривень. Вона встигла зробити всього лише один платіж і взимку зламала ногу. Відповідно до свого полісу вона має право на виплату для лікування у розмірі 10% від страхової суми, що дорівнює 8,2 тис. грн. Це вже перевищує суму платежу, а гроші людини, які були в накопиченні, так і залишилися, – каже консультант.

При цьому експерт радить мати всі три види поліса (ДМС, поліс страхування життя і поліс від нещасних випадків), як це робиться в розвинених країнах. Або хоча б для початку зупиниться на двох програмах особистого страхування.

ДМС допоможе при банальному грипі і більш складних хворобах, а страхування життя забезпечить фінансову підтримку клієнта і його сім’ї у похилому віці.

Як обрати компанію

Страхових компаній, які працюють на ринку України багато, принцип роботи у них один, але є і відмінності.

Пошукайте в інтернеті, порадьтеся з друзями та зрештою проконсультируйтесь зі спеціалістом. Аби детально і спокійно ознайомитися зі страховими програмами, варто отримати декларацію для заповнення і договір в електронному вигляді.

Декларація є прикладом своєрідної анкети з особистими даними (ПІБ, дата народження, адреса проживання, місце роботи, вік тощо.), а також невеликим списком питань про стан здоров’я. Договір же складається з 7 сторінок, де є багато нюансів.

Зразок, який надіслали автору статті:

Як правильно укласти договір?

За словами юриста-консультанта Олега Харченка, підписання договору зі страховою компанією досить проста процедура, яка не потребує присутності нотаріуса.

Договір укладається у письмовій формі шляхом видачі клієнту страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

У договорі обов’язково повинні бути вказані:

предмет договору страхування;

страховий випадок;

розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума);

розмір страхового платежу;

терміни виплати страхового платежу;

термін договору.

Крім того, страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування, а у разі настання страхового випадку здійснити виплату у термін, встановлений договором.

Але перед підписанням договору варто звернути увагу на саму компанію, а саме – на законність її діяльності.

Вимоги, яким повинні обов’язково відповідати страховики – це порядок ліцензування їх діяльності.

– Убезпечити себе від фіктивної контори можна, подививщись на ліцензію компанії. Її ви можете знайти у куточку покупця. Якщо ліцензії там немає, вимагайте її копію у страховика, – говорить юрист.

Також можна зайти на сайт Міністерства юстиції України: там є реєстр фінансових компаній, де можна подивитися чи діє підприємство і в якому воно стані.

Отже, у цій статті ми пропрацювали всі нюанси ДМС, але залишається питання обов’язкового медичного страхування. Як йдуть справи з цим видом страхування і що говорить нова медреформа – у наступному матеріалі Фактів ICTV.

Ангеліна Маліновська.