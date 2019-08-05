Вчені вперше змогли надрукувати на 3D-принтері частини людського серця, які здатні функціонувати.

Біологи з Університету Карнегі – Меллон змогли надрукувати на 3D-принтері певні частини серця людини, які можуть функціонувати як живий організм.

Частини серця кріпляться спеціальною сіткою з колагену, що з’єднує клітини і дає можливість передавати біохімічні сигнали, які потрібні для роботи органів.

Щоб зберегти структуру кровоносних судин, серцевих клапанів і шлуночків, вчені використовували спеціальний гідрогель.

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Після того, як частини серця надрукують на 3D-принтері, вказаний гель можна видалити не пошкодивши конструкцію органу. Для цього його досить нагріти до кімнатної температури.

Дослідники вважають, що через кілька років 3D-друк допоможе вирішити проблему дефіциту донорських органів.

До слова, вченим вдалося створити лінзи, які здатні збільшувати масштаб картинки.

Джерело: AAAS

Відео: College of Engineering, Carnegie Mellon University