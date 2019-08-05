В Україну в жовтні прибудуть близько 500 тис. доз вакцин проти грипу.

У 2019 році ВООЗ пізно надала штамповий склад вірусів виробникам вакцин, тому їх постачання в Україну очікується в жовтні.

Спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу прискорить їх надходження.

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Вакцину можна буде придбати в аптеках своїм коштом та отримати щеплення у лікаря, а також можна купити за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Раніше Факти ICTV розповіли, без яких щеплень можуть не пустити до школи.