Пропорція води і крупи завжди однакова: на 1 частину гречки 2 частини води. Всипати обсмажену гречку і довести на сильному вогні до кипіння. Зняти шумівкою піну, додати рослинне масло. Зменшити вогонь і варити 6-8 хвилин.

За поживними властивостями гречка набагато корисніше інших круп: в ній великий вміст вітамінів – В1, В2, РР, а найважливіших мікроелементів в 3-5 разів більше, ніж в інших крупах.

Особливо корисно їсти гречку на сніданок.

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Факти ICTV підібрали 5 найкращих рецептів каш і навіть оладок.

Гречана каша з пряним пісним молоком

Складові:

1,5-2 склянки гречаної крупи

600-800 мл соєвого або горіхового молока

2 палички кориці

1 шматочок свіжого кореня імбиру

2 ст. л. меду

мед або цукор для подачі

Приготування:

Залийте гречану крупу 4-5 склянками окропу, посоліть, закрийте і варіть на невеликому вогні 25 хв.

Одночасно в іншу каструльку налийте соєве або горіхове молоко. Додайте розколоті палички кориці і нарізаний невеликими шматочками імбир. На слабкому вогні доведіть до кипіння, додайте мед, вимкніть вогонь, закрийте каструлю кришкою, поки вариться гречка.

Розкладіть гречку по глибоких тарілках, залийте пряним молоком через ситечко. Додатково подайте мед або цукор.

Розсипчаста гречана каша



Складові:

1 стакан гречки

2 склянки води

30 г вершкового масла

Сіль за смаком

Приготування:

Гречку промийте в декількох водах. Просушіть і обсмажте на сильно розпеченій сковороді протягом 5 хвилин.

Закип’ятіть воду, посоліть і всипте крупу. Доведіть до кипіння, зніміть піну. Далі зменшіть температуру до мінімальної, і залиште гречку під кришкою на 20-25 хвилин. Не перемішуйте!

Коли гречка буде готова, додайте нарізане на шматочки вершкове масло.

Гречані оладки з медом

Складові:

яйця – 1 шт

1 і 1/4 склянки борошна

сіль – 1/4 ч.л.

1 ст.л. оливкового масла (можна замінити рафнірованним рослинним маслом)

2 ст. л. меду

1/2 ч.л. соди

1 часточка лимона, вичавити сік

1,5 склянки холодного молока

пластівці гречані – 1/2 склянки

Приготування:

У глибоку миску висипати гречані пластівці, сіль, розбити яйця і додати мед злегка збити суміш виделкою, і залити молоком. Вичавити лимонний сік і залишити на 15-20 хвилин, щоб пластівці злегка набрякли.

Потім просіяти в миску борошно разом з содою, злегка перемішати виделкою. Суміш повинна залишитися трохи грудкуватої, але не повинна стати гладкою – інакше оладки будуть “гумовими”. Додати масло і перемішати, не добиваючись одноманітної консистенції.

У широкій сковороді розігріти олію і посмажити оладки. Готові оладки складати на гарячу тарілку стопкою. Подавати зі згущеним молоком або з варенням.

Скандинавська гречана каша з імбиром

200 г гречаної крупи Ядриця гречана

50 г чорносливу без кісточок або вялной груші або яблук

1 ст.л. тертого свіжого імбиру

2-3 палички кориці

1 ч.л. коробочок кардамону

½ ч.л. ванільного екстракту

лохина і вівсяне молоко для подачі

Сухофрукти наріжте шматочками. Гречану крупу сполосніть і помістіть в сотейник разом з іншими інгредієнтами. Залийте 600 мл води, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Готуйте 20 хвилин, помішуючи.

Коли вода майже повністю вбереться, перемішуйте кашу кілька хвилин, щоб вона стала розсипчастою.

Видаліть палички кориці. Подавайте зі свіжими ягодами, тертим імбиром і рослинним молоком.

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