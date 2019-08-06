Через введення акцизу для фармацевтичних компаній на придбання етилового спирту ціни на глід в аптеках можуть зрости.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала постанову, яка регламентуватиме введення акцизу на спирт для виробників лікувальних настоянок, зокрема глоду.

– Мабуть, ви неодноразово бачили порожні флакони з-під настоянки глоду досить далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування, – зазначила в. о міністра охорони здоров’я.

Вона зазначила, що аби уникнути таких ситуації, варто позбавити настоянки статусу доступного алкоголю.

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Також Супрун перерахувала корисні властивості глоду.

– Вже знайомі нам флавоноїди, поліфеноли і антоціани, властиві ягодам. Ці сполуки мають антиоксидантну дію, тобто вловлюють і гасять вільні радикали, а також впливають на активність низку генів, залучених у роботу серця і судин. Є дані про зниження компонентами глоду тиску, поліпшення стану при аритмії, вплив на різні ланки обміну жирів і уповільнення розвитку атеросклерозу, – зазначила Супрун.

Вона додала, що екстракти глоду покращують травлення і утворення жовчі.

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