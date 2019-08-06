Вчені довели, що споживання темного шоколаду пов’язано зі зменшенням симптомів депресії.

Вчені під керівництвом Сари Джексон з Університетського коледжу в Лондоні провели Національне дослідження з питань охорони здоров’я та харчування в результаті чого довели користь шоколаду для людини.

Вченим вдалося на вибірці з 13 тис. осіб показати, що споживання темного шоколаду пов’язане зі зменшенням симптомів депресії. Серед тих, хто повідомив про споживання темного шоколаду, ризик виявити симптоми, характерні для депресії, був на 70% нижчим, ніж серед тих, хто не їв шоколад взагалі.

Для цього вони проаналізували дані 13626 американців старших 20 років.

Серед усіх учасників 11,1% (+1332 особи) повідомили про споживання шоколаду під час двох добових періодів.

Темний шоколад був пов’язаний зі зменшенням симптомів на 70% у порівнянні з тими, хто не їв шоколад узагалі.

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Корисні властивості какао-бобів пояснюються великою концентрацією флавонолів, які відомі своїми антиоксидантними властивостями. Тому споживання шоколаду пов’язують з поліпшенням обміну речовин в організмі.

До речі, американські медики дійшли висновку, що вживання темного шоколаду з вмістом какао не менше 70% покращує імунітет і підвищує мозкову активність.

Джерело: Depression & Anxiety