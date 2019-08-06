Визначити здорову вагу для людини можна за індексом маси тіла і співвідношенню талії до стегон.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що здорову і шкідливу вагу для людини можна визначити за допомогою індексу маси тіла і співвідношенню талії до стегон.

Індексом маси тіла називають співвідношення ваги до квадрату зросту в метрах. Якщо його показник знаходиться у межах 18,5-24,9, то вагу можна вважати здоровою.

За словами Супрун, співвідношення талії до стегон у чоловіків повинно бути з показником близько 0,9 або менше, а у жінок – 0,85 або менше.

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Надмірна вага може збільшити ризики для здоров’я:

ожиріння на 180% – ризик раку підшлункової залози;

ризик виникнення гормональних проблем у чоловіків;

часто призводить до депресії;

зростає ризик виникнення раку прямої кишки;

ризик виникнення серцево-судинних захворювань і порушення роботи нирок.

В. о. міністра охорони здоров’я додала, що нестача жирової тканини в організмі також небезпечна для життя.

До слова, лікарі заявили, що картопля містить підвищений рівень крохмалю, який призводить до розм’якшення зубної емалі.

Джерело: Уляна Супрун