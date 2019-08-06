Визначити здорову вагу для людини можна за індексом маси тіла і співвідношенню талії до стегон.
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що здорову і шкідливу вагу для людини можна визначити за допомогою індексу маси тіла і співвідношенню талії до стегон.
Індексом маси тіла називають співвідношення ваги до квадрату зросту в метрах. Якщо його показник знаходиться у межах 18,5-24,9, то вагу можна вважати здоровою.
За словами Супрун, співвідношення талії до стегон у чоловіків повинно бути з показником близько 0,9 або менше, а у жінок – 0,85 або менше.
Читайте: Продукти з найбільшим вмістом білка
Надмірна вага може збільшити ризики для здоров’я:
- ожиріння на 180% – ризик раку підшлункової залози;
- ризик виникнення гормональних проблем у чоловіків;
- часто призводить до депресії;
- зростає ризик виникнення раку прямої кишки;
- ризик виникнення серцево-судинних захворювань і порушення роботи нирок.
В. о. міністра охорони здоров’я додала, що нестача жирової тканини в організмі також небезпечна для життя.
До слова, лікарі заявили, що картопля містить підвищений рівень крохмалю, який призводить до розм’якшення зубної емалі.
Джерело: Уляна Супрун