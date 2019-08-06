Компанія Samsung зареєструвала патент на лінзи з технологією доповненої реальності.
У патентному відомстві США зареєстрували контактні лінзи від компанії Samsung, які оснащені технологією доповненої реальності.
Лінзи дозволять користувачеві отримувати необхідну інформацію і водночас не діставати смартфон з кишені.
Вся електроніка новинки знаходитиметься у гідрогелі, за допомогою якого виготовляють звичайні лінзи.
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Всі дані додаткової реальності відображатимуться коректно, незалежно від напрямку погляду людини.
Додаткова інформація також може надходити на мікродисплей лінзи зі смартфона і проектуватися на сітківку ока.
Дата появи перших прототипів лінз з доповненою реальністю та їхня ціна не вказані.
До слова, вчені представили контактні лінзи, які дозволяють збільшувати зображення.
Джерело: Patently Mobile