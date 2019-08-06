Активне сексуальне життя позитивно впливає на тривалість життя людей, які пережили інфаркт міокарда.

Вчені спостерігали до 2015 року за 1120 чоловіками та жінками, які пережили свій перший серцевий напад у 1992 або в 1993 році.

За цей час 524 добровольці померли. Вчені з’ясували, що серед тих учасників, які вижили й займалися сексом кілька разів на тиждень, ймовірність летального результату була нижчою майже на третину.

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Люди, які раз на тиждень займалися сексом, мали на 12% менший ризик смерті. А у тих, хто зрідка вступав у сексуальні контакти, цей показник знижувався на 8%.

Вчені дійшли висновку, що сексуальне життя після перенесеного серцевого нападу вкрай важливе для збільшення тривалості життя.

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Джерело: American Journal of Medicine