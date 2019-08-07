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Факти / Lifestyle

Медики назвали найкорисніший фрукт влітку

Найкориснішим фруктом, особливо влітку, медики називають абрикос.

абрикос- найкорисніший фрукт літа

За словами медиків, якщо абрикоси їсти щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

Фахівці рекомендують додати в свій раціон абрикоси людям, які страждають на серцево-судинні захворювання або мають хворі нирки.

Його корисно вживати жінкам, особливо під час вагітності.

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Крім того, абрикос є низькокалорійним продуктом, тому його радять їсти людям, які борються із зайвою вагою.

Цей фрукт багатий на вміст речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму.

Абрикос очищає організм від шлаків і токсинів, а також може підвищити настрій і знизити тривожність.

Раніше Факти ICTV писали, як правильно вибирати фрукти.

Джерело: Мedikforum

Фото: Dreamstime

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