Найкориснішим фруктом, особливо влітку, медики називають абрикос.

За словами медиків, якщо абрикоси їсти щодня, то можна уникнути багатьох захворювань.

Фахівці рекомендують додати в свій раціон абрикоси людям, які страждають на серцево-судинні захворювання або мають хворі нирки.

Його корисно вживати жінкам, особливо під час вагітності.

Читайте: Як заготовити фрукти і овочі на зиму – альтернатива консервації

Крім того, абрикос є низькокалорійним продуктом, тому його радять їсти людям, які борються із зайвою вагою.

Цей фрукт багатий на вміст речовин, які знижують холестерин і підвищують загальний тонус всього організму.

Абрикос очищає організм від шлаків і токсинів, а також може підвищити настрій і знизити тривожність.

Раніше Факти ICTV писали, як правильно вибирати фрукти.

Джерело: Мedikforum