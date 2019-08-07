Гарбуз містить клітковину, тому відмінно очищає кишечник, сприяє схудненню і оздоровленню організму. Факти ICTV зібрали різні способи приготування страв з гарбуза.

Що приготувати з гарбуза – рецепти:

Крем-суп із запеченого гарбуза

Складові:

– 500 г гарбуза;

– 150 мл вершків (30-35% жирності);

– 30 г оливкової олії;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка базиліка;

– 1/2 ч. л. куркуми;

– сіль, чорний мелений перець, за смаком.

– для подачі: 50 г сулугуні та 50 г очищеного гарбузового насіння.

Приготування:

1. Очистити і нарізати гарбуз невеликими шматочками.

2. Змішати оливкову олію і спеції.

3. Гарбуз і часник добре перемішати з маслом.

4. Викласти на застелене пергаментом деко. Запікати 20 хвилин при температурі 180 С.

5. Вершки довести до кипіння, додати гарбуз, збити блендером до однорідної маси.

6. Накрити кришкою каструлю і настояти 10 хвилин.

7. При подачі посипати готову страву гарбузовим насінням і сиром.

Фарширований гарбуз

Складові:

– гарбуз невеликого розміру (близько 1 кг);

– свинячий окіст (приблизно 350 г);

– одна морквина, цибулина і 2 зубчики часнику;

– вода (180 мл);

– 20 г вершкового масла, приправи і сіль.

Приготування:

1. У гарбуза зріжте верхівку, видаліть насіння і частину м’якоті (повинні вийти стінки завтовшки в 1 см). Внутрішню поверхню змастіть розтопленим маслом, посоліть.

2. М’якоть гарбуза, моркву, цибулю подрібніть, помите та обсушене м’ясо наріжте дрібними кубиками.

3. Овочі з’єднайте з м’ясом, приправте, посоліть, додайте часник, добре все розімніть руками.

4. Нафаршируйте отриманою масою гарбуз, накрийте верхньою частиною (кришечкою). Покладіть гарбуз у чашу, долийте воду (трохи), закрийте кришку і увімкніть режим Випічка на 2 години.

Чізкейк з гарбузом

Складові:

– 400 г гарбузового пюре;

– 250 г печива;

– 200 г сметани;

– 7 столових ложок згущеного молока;

– 50-60 г смаженого фундука;

– 70 г вершкового масла;

– цукор, шоколад, кориця і мускатний горіх.

Приготування:

1. В одній ємності подрібнюємо печиво і горіхи на дрібну крихту, туди ж додаємо вершкове масло (заздалегідь розм’якшене), дрібку солі і 50 г цукру. Все перетираємо, доки не вийдуть крихти середнього розміру. Викладаємо їх у спеціальну скляну форму, рівняємо, щоб вийшла основа для десерту товщиною близько 7 мм, а потім прибираємо в холодильник.

2. В окремому посуді збиваємо сметану, додаємо згущене молоко, не перестаючи збивати. Відокремлюємо половину маси і змішуємо її з підготовленим заздалегідь гарбузовим пюре (просто розімніть виделкою запечений гарбуз), додайте до неї трохи кориці і мускатного горіха.

3. Тепер гарбузову масу викладаємо на основу з печива, зверху намазуємо залишками крему зі сметани. Потім прибираємо майже готовий чізкейк на 2 години в холодильник, зверху присипаємо шоколадною крихтою.

Гарбузове варення для стрункості

Складові:

– гарбуз (1,5 кг);

– один апельсин;

– половинка лимона;

– приблизно стакан води;

– мед за смаком.

Приготування:

1. Почищений гарбуз, апельсин і лимон ріжемо на невеликі частини і подрібнюємо у блендері.

2. Кладемо у каструлю підготовлені подрібнені інгредієнти, наливаємо 0,5 склянки води, накриваємо кришкою і ставимо на невеликий вогонь. Постійно перемішуємо гарбузову масу. Якщо ви відчуваєте, що варення трохи підгорає – додайте ще води, зайвою вона не буде, оскільки після охолодження варення однак буде схоже на желе.

3. Як тільки гарбуз добре проваритися, варення буде готове. На його варіння піде близько 40 хвилин.

4. Після того, як варення з гарбуза майже охолоне, до нього можна додати мед. Цей момент важливий – саме коли варення ледь тепле, оскільки мед тоді добре в ньому розчиниться.

5. Готове варення розкладається по банках і зберігається у холодильнику.

Гарбуз – джерело корисних властивостей

– По-перше, це мінімум калорій (на 100 г – 28 ккал) і суцільна клітковина, яка змушує працювати травлення і одночасно зменшує кількість їжі, яку нам хочеться з’їсти.

– М’якоть гарбуза та його насіння багаті різноманітними мікро- і макроелементами, вітамінами і ферментами.

– Має сечогінну властивість, дозволяючи усунути набряки.

– Це прекрасний проносний засіб при запорах.

– Завдяки високому вмісту пектину допомагає очистити організм від токсинів.

– Присутність доволі рідкісного вітаміну Т (карнітин) робить гарбуз ефективним засобом для усунення жирових відкладень.

– Насіння гарбуза містять до 30% білка, що запобігає розпаду м’язової маси при дієті.

– Вітаміни групи В, що містяться у гарбузовому насінні, позитивно впливають на процес кровотворення, а також на настрій та психічне здоров’я людини.

– Вітаміни D і А – це відмінний зір, красива шкіра та міцні кістки.

– Вживання насіння в розумних кількостях нормалізує гормональний фон, покращуючи роботу ендокринної системи людини.

– Цинк, присутній у насінні гарбуза, сприяє поліпшенню роботи печінки і знижує ризик розвитку алкоголізму.

– Гарбузове насіння є найкращими нешкідливим ліками від внутрішніх паразитів, завдяки вмісту глистової отрути.

– Лише чверть склянки гарбузового насіння містить близько 2,75 мг цинку, який сприяє чоловічому сексуальному здоров’ю.

– Насіння допомагає швидко і міцно заснути.

– Але є й ложка дьогтю у бочці меду – гарбуз не рекомендується людям із виразкою шлунка або загостреними шлунково-кишковими захворюваннями, цукровим діабетом і гастритом зі зниженою кислотністю.

Як вибрати гарбуз?

Для вживання в їжу найкраще вибирати сорти з невеликими плодами – приблизно 3-5 кг (вони не такі волокнисті і набагато солодші).

Шкірочка якісної гарбуза повинна бути без плям та вад, щільною і гладенькою, м’якоть – яскравого помаранчевого кольору, щільною та пружною.

Не купуйте недостиглі гарбуза – їхня м’якоть несмачна, так само як і перестиглі.

Хвостик хорошого гарбуза повинен бути темним і сухим.

Гарбузова дієта – мінус 6-7 кг за 12 днів

Програма схуднення даної дієти включає чотири цикли, що повторюються три рази.

Меню першого дня

Сніданок: гарбузова каша і салат із гарбуза і білого насіння.

Обід: гарбузовий суп-пюре.

Вечеря: запечений гарбуз.

Меню другого дня

Сніданок: каша з гарбуза і салат із гарбуза і білого насіння.

Обід: гарбузовий дієтичний суп, котлети з гарбуза.

Вечеря: яблука у свіжому або запеченому вигляді.

Меню третього дня

Сніданок: гарбузова каша і салат із гарбуза.

Обід: овочевий суп з фрикадельками.

Вечеря: салат із гарбуза, білого насіння і ананаса.

Меню четвертого дня

Сніданок: гарбузова каша, салат із гарбуза з насінням.

Обід: суп або борщ, запечений болгарський перець.

Вечеря: гарбузове рагу.

Салат зі свіжого гарбуза з яблуком

Натріть 100 г гарбузової м’якоті, те саме зробіть з очищеним солодким яблуком. Складіть продукти у салатник, полийте сумішшю домашнього несолодкого йогурту і апельсинового соку, перемішайте. Цією стравою корисно замінювати вечерю протягом тижня.

Гарбузовий суп для швидкого схуднення

Натріть по 100 г гарбузової м’якоті, цукіні, моркви, болгарського перцю. Покладіть усе до каструлі з кропом (1-1,5 л). Варіть до готовності. Поки супчик вариться, підсмажте цибулю. Тепер покладіть у каструлю один помідор – очищений від шкірки і порізаний дуже дрібно. Дайте закипіти і викладіть підсмажену цибулю. Варіть ще 10 хвилин. Можна трохи підсолити.

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