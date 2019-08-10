Екологи закликають людство змінити підходи до сільського господарства і відмовитися від м`яса.

Людство для виживання має змінити підходи до сільського господарства і відмовитися від м`яса.

Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), яку передає Центр новин ООН.

Експерти наголошують, що раціональне використання земельних ресурсів допоможе скоротити викиди парникових газів, які викликають глобальне потепління. Уповільнення глобального потепління, в свою чергу, врятує грунтовий покрив Землі від ерозії, а людство – від голоду.

Автори доповіді наголошують, що людина чинить негативний вплив на 70% покриву землі, не враховуючи льодовики.

Також на думку вчених, важливу роль у боротьбі зі зміною клімату може відіграти зниження викидів метану, який виробляє велика рогата худоба.

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Для цього людству потрібно перейти на збалансовану дієту, до якої входять продукти рослинного походження, наприклад, зерно, бобові, фрукти та овочі, а також продукти тварин, які виробляють невеликі емісії парникових газів.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Раді підготували зміни щодо екоподатку в Україні.