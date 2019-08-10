PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Відмовитися від м`яса: ООН дала рекомендації для виживання людства

Екологи закликають людство змінити підходи до сільського господарства і відмовитися від м`яса.

Відмовитися від м`яса: ООН дала рекомендації для виживання людства

Людство для виживання має змінити підходи до сільського господарства і відмовитися від м`яса.

Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), яку передає Центр новин ООН.

Експерти наголошують, що раціональне використання земельних ресурсів допоможе скоротити викиди парникових газів, які викликають глобальне потепління. Уповільнення глобального потепління, в свою чергу, врятує грунтовий покрив Землі від ерозії, а людство – від голоду.

Автори доповіді наголошують, що людина чинить негативний вплив на 70% покриву землі, не враховуючи льодовики.

Також на думку вчених, важливу роль у боротьбі зі зміною клімату може відіграти зниження викидів метану, який виробляє велика рогата худоба.

Читайте: Медики назвали людей, яким не варто пити багато кави

Для цього людству потрібно перейти на збалансовану дієту, до якої входять продукти рослинного походження, наприклад, зерно, бобові, фрукти та овочі, а також продукти тварин, які виробляють невеликі емісії парникових газів.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Раді підготували зміни щодо екоподатку в Україні.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Світанок Світязя: на Волині відбувся перший екомарафон
У курортній Санжійці обвалився схил: на укріплення ґрунту у чиновників бракує грошей
Смердить на всю Боярку: через діоксид і оксид азоту у повітрі хворіють люди
Що приготувати з вівсянки: 5 рецептів
Узбережжя біля Одеси найбрудніше на все Чорне море – науковці
Їжа та одяг безкоштовно: як у Польщі дбають про малозабезпечених
Від 4 до 5 тис. за порцію. В Україні запрацювала перша зміїна ферма
Понад 20 видів: як виготовляють крафтові сири на Черкащині та ціна
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка