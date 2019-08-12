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Факти / Lifestyle

Нітрати не загроза! Чому буває зле після вживання кавуна

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про користь кавуна та розвінчала міф про небезпеку нітратів.

Нітрати не загроза! Чому буває зле після вживання кавуна

У кавунах міститься 92-95% води, а також незначна кількість клітковини, вітамін С, червоні пігменти каротиноїди та лікопен, амінокислоти аргінін і цитрулін. В кавунах присутні, хоча в невеликій кількості, всі 19 вітамінів та 11 мінералів.

Кому потрібно вживати кавун

Лікопен має потужні антиоксидантні і протизапальні властивості та зменшує тромбоутворення. Що більше лікопену в сироватці крові та жировій тканині, то менші шанси розвитку атеросклерозу та раку молочної залози. Він особливо важливий для курців.

Кавуни корисні людям, що тренуються. Адже це — і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин.

Щоденне споживання кавуна потрібне людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією.

Кавун корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів.

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Що з нітратами?

Нітрати в кавунах не є отрутою, адже їх незначна кількість. До того ж нітрати є однією з ланок контролю тиску.

Ці речовини надходять до нас цілий рік із овочами – буряком, редисом, шпинатом, руколою та м’ясом, питною водою.

Чому буває зле після кавуна

Якщо ви не помили кавун перед тим, як його розрізати, є велика ймовірність підхопити сальмонельоз та лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса.

До того ж не варто купувати половину кавуна у магазині або на ринку. Так ви можете придбати кавун із “сюрпризом”.

Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні.

До речі, раніше ми писали, як правильно обрати хороший кавун на ринку та в магазині.

Джерело: Уляна Супрун

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