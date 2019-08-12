В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про користь кавуна та розвінчала міф про небезпеку нітратів.

У кавунах міститься 92-95% води, а також незначна кількість клітковини, вітамін С, червоні пігменти каротиноїди та лікопен, амінокислоти аргінін і цитрулін. В кавунах присутні, хоча в невеликій кількості, всі 19 вітамінів та 11 мінералів.

Кому потрібно вживати кавун

Лікопен має потужні антиоксидантні і протизапальні властивості та зменшує тромбоутворення. Що більше лікопену в сироватці крові та жировій тканині, то менші шанси розвитку атеросклерозу та раку молочної залози. Він особливо важливий для курців.

Кавуни корисні людям, що тренуються. Адже це — і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин.

Щоденне споживання кавуна потрібне людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією.

Кавун корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів.

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Що з нітратами?

Нітрати в кавунах не є отрутою, адже їх незначна кількість. До того ж нітрати є однією з ланок контролю тиску.

Ці речовини надходять до нас цілий рік із овочами – буряком, редисом, шпинатом, руколою та м’ясом, питною водою.

Чому буває зле після кавуна

Якщо ви не помили кавун перед тим, як його розрізати, є велика ймовірність підхопити сальмонельоз та лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса.

До того ж не варто купувати половину кавуна у магазині або на ринку. Так ви можете придбати кавун із “сюрпризом”.

Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні.

До речі, раніше ми писали, як правильно обрати хороший кавун на ринку та в магазині.

Джерело: Уляна Супрун