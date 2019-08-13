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Масштабний спалах кору в Києві: за півроку 2019-го – понад 5 тис. хворих

За шість місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб – такого не було за всі роки незалежності України, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

10 обов’язкових вакцин для дітей

Масштабний спалах кору в Києві – результат втрати колективного імунітету через антивакцинальні кампанії та недбале ставлення до свого здоров’я. Зупинити його може лише активна позиція людей щодо вакцинації.

– Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло п’ять осіб. У 2016 – три. У 2017 – 87. У 2018 – 3045. А за півроку 2019 – понад 5 тис.! – розповіла директор Департаменту охорони здоров’я у Києві Валентина Гінзбург.

За її словами, цього року від кору померло двоє дорослих киян, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

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Гінзбург запевнила, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб у зручний час, без черг і безкоштовно зробити щеплення від кору.

– Для цього у комунальних медичних закладах у наявності понад 57 тис. доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту. Це дає змогу щепити всіх дітей згідно з календарем. А також без вікових обмежень вакцинувати дорослих – передусім тих, хто має низький титр антитіл до кору (якщо вакцинальний статус не відомий, варто зробити такий аналіз), – наголосила вона.

Нагадаємо, в Україні ввели безкоштовну вакцинацію від кору для дорослих.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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