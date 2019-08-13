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Факти / Lifestyle

Мучився 8 днів: у британця на операції в горлі застрягли зубні протези

Жителю Великої Британії провели операцію, після якої в його горлі застряг зубний протез.

Рентген

72-річний житель Великої Британії протягом восьми днів думав, що загубив зубний протез, проте він увесь цей час був у горлі чоловіка.

Протез потрапив туди під час операції з видалення утворення на черевній стінці.

Перші скарги чоловіка лікарі почули через шість днів. Він казав про те, що не може їсти тверду їжу, має проблеми з диханням та ковтанням, інколи помічає кров у роті.

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Йому прописали антибіотики і відправили додому, проте через два дні чоловік повернувся з іще гіршими симптомами.

Жителя Великої Британії госпіталізували. Йому зробили рентген, який виявив зубний протез, що застряв у горлі.

Лікарі провели термінову операцію, аби видалити чужорідний предмет.

До слова, вченим вперше вдалося надрукувати частини серця людини, які працюють.

Джерело: BMJ

Фото: BMJ

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