Скільки потрібно тренуватися, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Користь тренувань для здоров’я широко відома, вони зміцнюють м’язи і кістки, знижують ризик ранньої смерті і багатьох захворювань, але з інтенсивними заняттями пов’язані певні ризики – спортивні травми.

Перетренування – це хронічний стан, коли організм спортсмена не встигає відновитися після навантажень.

Як зазначає американський лікар Брюс Коен, керівник медичної служби ФБР, деякі спортсмени можуть зробити, наприклад, тисячу присідань без особливої шкоди для здоров’я.

Але це може бути небезпечним, коли вправи намагаються повторити інші.

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За словами лікаря однієї з нью-йоркських клінік, нерідко з діагнозом рабдоміоліз (синдром, який представляє собою крайню ступінь міопатії і характеризується руйнуванням клітин м’язової тканини) приходять люди, які недавно приступили до інтенсивних занять у класі велотренажерів.

– Люди, яким 20-30 років, витримують годинні тренування з навантаженнями, які для них незвичні. Як наслідок, це призводить до ураження м’язів. Як правило, вони в непоганій формі, просто саме до таких тренувань їх організм ще не встиг пристосуватися, – говорить він.

Одна з причин поширення рабдоміолізу – прагнення домогтися швидких результатів.

– Занадто багато вправ, занадто швидко, занадто рано, – каже Ренді Ейхнер, професор Оклахомського університету, який вивчав цей синдром.

Це створює додаткові ризики на тренуваннях, які в принципі орієнтовані на великі навантаження – наприклад, кроссфіт.

Все це не означає, що тренування небезпечні.

Регулярні заняття – як раз один з кращих способів уникнути цього синдрому. Тоді організм поступово адаптується до навантажень, а людина краще усвідомлює, наскільки їх можна підвищувати.

Більше ризикують ті, хто в цілому веде малоактивний спосіб життя, але намагається компенсувати це і “викладатися по максимуму”, коли час від часу потрапляє в спортзал.

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