Які напої в вашому раціоні здатні омолодити та оздоровити організм, дивіться в нашому матеріалі.

Які напої вважаються найкориснішими:

Вода вважається одним з найбільш цілющих напоїв. Приблизно півтора літра в день можуть запобігти багатьом захворюванням і зменшити ймовірність появи зморшок.

Апельсиновий сік – кращий вибір для запобігання серцевих захворювань: антиоксиданти, що містяться в ньому, активно борються із запаленнями кровоносних судин.

Чай з ромашки допоможе залишатися спокійним, а зелений чай допоможе в боротьбі із зайвою вагою. Чим менше ферментації переніс чай, тим він корисніший за рахунок вмісту великої кількості поліфенолів.

Далі йде каркаде, відомий також як напій фараонів. Він робиться на основі рослини Hibiscus sabdariffa, що містить антоціани. Саме вони дають напою червоний колір. Також у каркаде є вітамін Р, що зміцнює стінки кровоносних судин.

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Кава опинилася на третьому місці. Вона блокує роботу низки сигнальних шляхів, тим самим, піднімаючи настрій, підвищуючи продуктивність при стомленні, увагу, покращуючи пам’ять. Також кава корисна для серцево-судинної системи. У свою чергу, какао не дає склеюватися тромбоцитам, позитивно впливаючи на судинний статус.

Томатний сік – п’ятий пункт – покращує зір. А низка досліджень показала, що томатний сік допомагає боротися з раком.

Відвар шипшини, найбагатший вітаміном С. Його слід приймати навіть при переломах кісток для прискорення процесу регенерації.

Червоне вино – здатне зміцнити імунітет.

Джерело: Meddaily