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Факти / Lifestyle

Сильний вітер може викликати депресію

Погодні умови викликають комплекс специфічних і неспецифічних змін в організмі здорової людини.

погода у світі

На стан нашого організму впливають погодні умови і через різкі перепади температури люди часто скаржаться на біль у голові чи суглобах. Людина, яка відчуває погіршення самопочуття в період зміни погодних умов, називається метеочутливою.

Як погода впливає на організм людини

  • Температура та вологість повітря.

Висока вологість і температура повітря погіршують теплообмін організму з навколишнім середовищем, що це може призвести до теплового удару.

  • Атмосферний тиск.

Перепади атмосферного тиску викликають подразнення барорецепторів кровоносних судин, плеври, очеревини, внутрішньої поверхні суглобних капсул тощо.

Особливо ці зміни відчувають люди з хворими суглобами. Найбільш чутливі до гіпоксії люди часто відчувають напади головного болю.

  • Вітер.

Він подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість руху повітря насамперед викликає чутливість у людей з патологією нервової системи.

Сильний вітер може викликати у таких людей напади мігрені і навіть депресію.

  • Ультрафіолетові сонячні промені.

Нестача сонячного випромінювання призводить до зниження імунітету, розвитку гіповітамінозу D, виникнення неврозів та депресій, а гіперінсоляція сприяє розвитку злоякісних пухлин.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

Надмірна інсоляція може викликати загострення таких захворювань як червоний вівчак, підвищення судомної готовності в осіб, які страждають на епілепсію.

Щоб стати менш чутливим до погоди:

  • додайте в раціон свіжі фрукти та овочі;
  • дотримуйтесь збалансованого харчування;
  • пийте достатню кількість води;
  • будьте фізично активні цілорічно;
  • частіше бувайте на відкритому повітрі і менше часу – в будівлях.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

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