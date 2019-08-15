Погодні умови викликають комплекс специфічних і неспецифічних змін в організмі здорової людини.
На стан нашого організму впливають погодні умови і через різкі перепади температури люди часто скаржаться на біль у голові чи суглобах. Людина, яка відчуває погіршення самопочуття в період зміни погодних умов, називається метеочутливою.
Як погода впливає на організм людини
- Температура та вологість повітря.
Висока вологість і температура повітря погіршують теплообмін організму з навколишнім середовищем, що це може призвести до теплового удару.
- Атмосферний тиск.
Перепади атмосферного тиску викликають подразнення барорецепторів кровоносних судин, плеври, очеревини, внутрішньої поверхні суглобних капсул тощо.
Особливо ці зміни відчувають люди з хворими суглобами. Найбільш чутливі до гіпоксії люди часто відчувають напади головного болю.
- Вітер.
Він подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість руху повітря насамперед викликає чутливість у людей з патологією нервової системи.
Сильний вітер може викликати у таких людей напади мігрені і навіть депресію.
- Ультрафіолетові сонячні промені.
Нестача сонячного випромінювання призводить до зниження імунітету, розвитку гіповітамінозу D, виникнення неврозів та депресій, а гіперінсоляція сприяє розвитку злоякісних пухлин.
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Надмірна інсоляція може викликати загострення таких захворювань як червоний вівчак, підвищення судомної готовності в осіб, які страждають на епілепсію.
Щоб стати менш чутливим до погоди:
- додайте в раціон свіжі фрукти та овочі;
- дотримуйтесь збалансованого харчування;
- пийте достатню кількість води;
- будьте фізично активні цілорічно;
- частіше бувайте на відкритому повітрі і менше часу – в будівлях.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.
Джерело: Центр громадського здоров’я України