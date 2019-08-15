Погодні умови викликають комплекс специфічних і неспецифічних змін в організмі здорової людини.

На стан нашого організму впливають погодні умови і через різкі перепади температури люди часто скаржаться на біль у голові чи суглобах. Людина, яка відчуває погіршення самопочуття в період зміни погодних умов, називається метеочутливою.

Як погода впливає на організм людини

Температура та вологість повітря.

Висока вологість і температура повітря погіршують теплообмін організму з навколишнім середовищем, що це може призвести до теплового удару.

Атмосферний тиск.

Перепади атмосферного тиску викликають подразнення барорецепторів кровоносних судин, плеври, очеревини, внутрішньої поверхні суглобних капсул тощо.

Особливо ці зміни відчувають люди з хворими суглобами. Найбільш чутливі до гіпоксії люди часто відчувають напади головного болю.

Вітер.

Він подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість руху повітря насамперед викликає чутливість у людей з патологією нервової системи.

Сильний вітер може викликати у таких людей напади мігрені і навіть депресію.

Ультрафіолетові сонячні промені.

Нестача сонячного випромінювання призводить до зниження імунітету, розвитку гіповітамінозу D, виникнення неврозів та депресій, а гіперінсоляція сприяє розвитку злоякісних пухлин.

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Надмірна інсоляція може викликати загострення таких захворювань як червоний вівчак, підвищення судомної готовності в осіб, які страждають на епілепсію.

Щоб стати менш чутливим до погоди:

додайте в раціон свіжі фрукти та овочі;

дотримуйтесь збалансованого харчування;

пийте достатню кількість води;

будьте фізично активні цілорічно;

частіше бувайте на відкритому повітрі і менше часу – в будівлях.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

Джерело: Центр громадського здоров’я України