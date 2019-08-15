Вчені назвали продукти, які зашкоджують чоловічому здоров’ю.
Пиво
Цей напій порушує гормональний баланс в організмі, знижуючи рівень тестостерону. Натомість в організмі починає вироблятися жіночий гормон, так з’являється пивний живіт.
Фастфуд
Швидка їжа також збиває гормональний фон.
Кофеїн
Він понижує рівень тестостерону і підвищує вироблення естрогену, однак він швидко виводиться з організму.
Солодощі
Чоловікам варто вживати не більше 50 грамів солодкого на день.
Коров’яче молоко
Молоко потрібно вживати обережно: не більше однієї склянки.
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Раніше Факти ICTV писали, що медики з турецького університету Медполь прийшли до висновку, що регулярне прийняття аспірину підвищує потенцію.