Вчені назвали продукти, які зашкоджують чоловічому здоров’ю.

Пиво

Цей напій порушує гормональний баланс в організмі, знижуючи рівень тестостерону. Натомість в організмі починає вироблятися жіночий гормон, так з’являється пивний живіт.

Фастфуд

Швидка їжа також збиває гормональний фон.

Кофеїн

Він понижує рівень тестостерону і підвищує вироблення естрогену, однак він швидко виводиться з організму.

Солодощі

Чоловікам варто вживати не більше 50 грамів солодкого на день.

Коров’яче молоко

Молоко потрібно вживати обережно: не більше однієї склянки.

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Раніше Факти ICTV писали, що медики з турецького університету Медполь прийшли до висновку, що регулярне прийняття аспірину підвищує потенцію.