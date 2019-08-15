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Факти / Lifestyle

Вчені назвали продукт, який допоможе подолати ожиріння

Вживання квасолі сприяє зменшенню надмірної ваги і запобігає виникненню серцево-судинних захворювань.

Квасоля

Вчені з США провели дослідження з мишами, які страждали на ожиріння.

Вони давали щодня тваринкам квасолю. У результаті експерименту, надмірна вага гризунів значно зменшилася.  Крім того, у них значно покращилися показники серцево-судинної системи.

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Дослідники також зафіксували позитивний вплив квасолі на організм тваринок, які хворіли на діабет другого типу. Завдяки бобовим, у мишей зменшилося пошкодження тканин та вплив на організм радикалів.

Також науковці дійшли висновку, що вживання квасолі допомагає знизити небезпеку виникнення інсульту.

Раніше Факти ICTV писали про простий засіб від ожиріння.

Джерело: US National Library of Medicine

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