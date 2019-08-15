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Факти / Lifestyle

Як вплинути на стать дитини – вчені знайшли метод

Японським дослідникам вдалося впливати на клітини так, щоб активним був лише один з типів сперматозоїдів.

Вагітність

Дослідники з Університету Хіросіми, що у Японії, навчилися обирати стать потомства ссавців у разі штучного запліднення. Дослідникам вдалося вплинути на клітини таким чином, щоб активність проявляв тільки один з типів сперматозоїдів – чоловічий або жіночий.

Клітини ссавців містять два типи хромосом: X і Y.

У самок всі клітини, разом зі статевими, містять лише Х-хромосоми, а у самців всі клітини, крім статевих, мають хромосоми обох типів. Сперматозоїди можуть містити лише один з типів хромосом.

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Якщо яйцеклітина містить тільки X-хромосоми і вона буде запліднена сперматозоїдом першого типу, то клітини плоду будуть містити ХХ-хромосоми. Тобто дитина буде жіночої статі. Якщо запліднити сперматозоїдом другого типу, то буде дитина чоловічої статі.

Японські біологи винайшли хімічну речовину, яка може знизити рухову активність сперматозоїдів з Х-хромосомами.

Використання сперми “швидкого” типу в 90% випадків призводило до народження самців, а в 81% випадків використання сперми з “повільними” клітинами призводило до народження самок.

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Джерело: The Guardian

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