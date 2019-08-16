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Факти / Lifestyle

МОЗ розширив список безкоштовних ліків

В рамках урядової програми Доступні ліки МОЗ збільшило кількість безкоштовних медикаментів.

МОЗ розширив список безкоштовних ліків

Міністерство охорони здоров’я України завершило формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою Доступні ліки.

До переліку увійшли 254 лікарських засобів: 195 – для лікування серцево-судинних захворювань, 45 – діабету II типу, 14 – бронхіальної астми.

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Кількість безкоштовних ліків зросла на 14 позицій – з 64 до 78. Йдеться не лише про ліки вітчизняних фармвиробників, а й виробників країн ЄС, а також Ізраїлю.

Раніше Факти ICTV писали, без яких щеплень можуть не пустити до школи.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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