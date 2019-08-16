В рамках урядової програми Доступні ліки МОЗ збільшило кількість безкоштовних медикаментів.

Міністерство охорони здоров’я України завершило формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою Доступні ліки.

До переліку увійшли 254 лікарських засобів: 195 – для лікування серцево-судинних захворювань, 45 – діабету II типу, 14 – бронхіальної астми.

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Кількість безкоштовних ліків зросла на 14 позицій – з 64 до 78. Йдеться не лише про ліки вітчизняних фармвиробників, а й виробників країн ЄС, а також Ізраїлю.

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