Наш мозок потребує повноцінного харчування. Якість вживаної нами їжі впливає на продуктивність роботи, настрій і покращує роботу мозку

Список життєво необхідних для роботи мозку продуктів був опублікований в American Journal of Clinical Nutrition.

Так, не лише нашим м’язам, а й мозку потрібен білок.

Білки, потрібні для низки важливих амінокислот, що беруть участь у процесах мозкової діяльності, містяться у м’ясі, птиці, рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових.

Також для повноцінної роботи мозку важливі вітаміни груп В.

Їх можна знайти у шпинаті, сочевиці, тофу, яйцях, злакових, нуте.

Мозок потребує і жирів.

Корисні жири слід шукати у жирній рибі – лососеві, скумбрії, сардині, оселедці, авокадо, волоських горіхах.

Дієтологи також радять якомога частіше замінювати прості вуглеводи складними: замість цукру і солодощів їсти цільнозернові злаки, моркву, кабачки, солодку картоплю. Їх радять вживати разом з білками.

Читайте: Замороження голоду – новий спосіб схуднення

Нагадаємо, яке м’ясо шкідливе для здоров’я.