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Факти / Lifestyle

Вчені зробили відкриття, яке допоможе у створенні нових знеболювальних

Вчені відкрили новий тип клітин, які задіяні у відчутті болю людиною і можуть допомогти у створенні знеболювальних.

Вчений

Вчені дізналися про ще одні клітини, які відповідають за сприйняття болю людиною. Вони оточують нервові клітини і простягаються до зовнішніх шарів шкіри.

Вони більш відомі як Шваннівські клітини, проте тільки зараз дослідники дізналися, що їхні закінчення огортають чутливі до болю нервові клітини в епідермісі.

Досі вважалося, що у зазначеному шарі шкіри нервові закінчення ніщо не вкривало.

Дослідження може допомогти у розробці нових знеболювальних препаратів.

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Відкриття також може дати відповідь вченим на велику кількість запитань, що вже давно існують.

– Головне питання для нас зараз, чи ці клітини насправді спричиняють певні види хронічних больових розладів, – розповів професор Патрік Ернфорс.

До слова, вчені розповіли про продукти, які шкодять чоловічому здоров’ю.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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