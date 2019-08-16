За даними вчених, організму звичайної людини цілком достатньо п’яти годин на добу, щоб отримати повноцінний сон, який і підбадьорить, і освіжить, і додасть нових сил. Необхідно дотримуватися ряду принципів і правил сну.

Перш за все, необхідно пам’ятати про те, що робити перед сном не можна.

Не переїдайте на ніч, не навантажуйте шлунок перед сном.

Після вечері прийми перед сном теплий душ.

Розслабтеся перед сном.

Лягайте спати до 24.00.

Важливо правильно підібрати постільні приналежності.

Перед сном провітрювати приміщення.

Спіть під теплою ковдрою.

Привчайте організм до 5-годинному сну.

Не їжте. Інакше вночі організм буде не набирати сили, а витрачати їх на перетравлення вечері.

Не пийте. Організм усю ніч буде боротися з зеленим змієм, а значить зранку ви будете почуватися розбито.

Не охолоджуйте кімнату. Під час сну в холодному приміщені організм витрачатиме сили на урегулювання температури тіла. Якщо любите спати в холодному приміщенні, то краще робити це під теплою ковдрою.

Не діліть ліжко. Людина, яка ворушитиметься поряд із вами, якщо не розбудить, то порушить фази здорового сну.

Уникайте емоційних потрясінь. Не дивіться занадто страшні фільми та не читайте занадто драматичних книг – тоді організм усю ніч переварюватиме інформацію.

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Відновити сили за 5 годин допоможуть 3 прості секрети:

Зробіть кілька вправ для розтяжки хребта перед сном. За день через навантаження наш хребет зменшується, а під час сну він витягується назад. Аби компенсувати витрачені сили на розтяжку – зробіть її перед сном. Лягайте спати до першої ночі. Тоді навіть за 5 годин сну ви будете бадьорим і свіженьким. Прийміть теплий душ перед сном. Він заспокоює та розслабляє м’язи, що дуже позитивно впливає на ваш сон.

Раніше вчені вияснили, що потрібно для хорошо сну.