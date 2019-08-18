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Факти / Lifestyle

З буряком, але без морозива: з чим краще їсти диню

З чим варто куштувати диню, аби організм отримав лише корисні властивості ягоди – у матеріалі Фактів ICTV.

диня

Диня містить багато калію та має високий глікемічний індекс, тому ягоду варто куштувати, дотримуючись певних правил, аби вона приносила тільки користь.

– Зменшити глікемічний індекс можна продуктами, які багаті на клітковину: цитрусові, яблука, помідори. Наприклад, можна зробити салат з помідорів, зелені та дині, вийде дуже пікантний смак. Також можна поєднати з білками: йогуртом, кисломолочним сиром, а також зі такими сирами, як горгондзола, – розповідає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Вона додала, що можна використовувати для салатів з динею продукти, які містять багато пектину – варений буряк.

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Дієтолог також зазначила, що їсти диню не варто після солодкого та жирного (тістечка, морозиво. – Ред.), бо це погано впливатиме на інсулінові рецептори.

– Цей цукор буде довго триматися в крові і не буде нормально засвоюватися. Окрім того, не можна поєднувати з такою білковою їжею, як м’ясо, риба, тому що у шлунку почнеться процес бродіння, – порадила Скиталінська.

Також дієтолог зазначила, що диня може бути окремим прийомом їжі, особливо коли людина відчуває сильну втому.

Раніше Факти ICTV писали, чому буває зле після вживання кавуна.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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