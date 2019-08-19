Українці можуть пройти спеціальний онлайн-тест, щоб перевіритися на туберкульоз.

Скринінгова анкета для перевірки на туберкульоз складається з 13 запитань. Відповісти на них можна протягом п’яти хвилин.

За допомгою тесту можна дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз і чи рекомендовано їй додаткове обстеження.

Результати анкетування анонімні та доступні лише вам. Пройти онлайн-тест на туберкульоз можна за посиланням.

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До слова, за липень 2019 року було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу.

А станом на 14 серпня 2019 року під медичним наглядом перебувають 20 235 людей. На думку експертів, близько 5 тис. хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу та не звернулися за медичною допомогою.

До слова, раніше Факти ICTV писали про 10 найпоширеніших міфів про туберкульоз.