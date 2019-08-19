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Понад 1,3 тис. випадків ВІЛ та 2 тис. туберкульозу за липень – МОЗ

Центр громадського здоров’я МОЗ шокував статистикою нових випадків ВІЛ-інфекції та туберкульозу в Україні, без урахування окупованих Криму та Донбасу.

СНІД

Лише у липні 2019 року офіційно зареєстровано 1 330 нових випадків ВІЛ-інфекції та 2 067 випадків туберкульозу.

При цьому у 649 людей підтвердили СНІД, а 263 померли від цієї страшної хвороби.

Спеціалісти назвали також найпоширеніші шляхи інфікування ВІЛ у липні:

955 – гетеросексуальний, 42 – гомосексуальний, 328 – парентеральний (під час контакту з кров’ю хворого) та 171 – вертикальний (від матері до дитини).

Читайте: Туберкульоз в Україні: небезпека та лікування

Не менш вражаючі дані й щодо поширення туберкульозу: 1 686 нових випадків, загалом у липні лікувалися від хвороби 20 636 людей.

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Понад 1,3 тис. випадків ВІЛ та 2 тис. туберкульозу за липень – МОЗ / 2 фотографии

Нагадаємо, МОЗ запустив для українців онлайн-тестуання, щоб перевіритися на туберкульоз.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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