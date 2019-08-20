PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Масове отруєння креветками у Бердянську – 19 людей у лікарні

У Бердянську 19 людей госпіталізували через отруєння морепродуктами.

Масове отруєння креветками у Бердянську – 19 людей у лікарні

У Бердянську 19 людей потрапили до інфекційного відділення міської лікарні через отруєння креветками.

Хоча за словами головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, говорити точно про причини отруєння зарано, адже ще не надійшли результати аналізів.

Читайте: На Рівненщині весілля закінчилося масовим отруєнням: постраждали 39 людей

За словами госпіталізованих, перед отруєнням вони всі вживали креветки, які придбали на місцевому рибному ринку.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок отруєння метиловим спиртом на танкері Магус у Чорному морі загинули двоє осіб.

Джерело: Бердянськ24

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Туреччині на відпочинку отруїлися 80 туристів
У Росії масове отруєння соняшниковою олією
13 дітей отруїлися на курорті в Івано-Франківській області
На Вінничині у церкві отруїлися 11 людей, серед них троє дітей
Слизька зелена ковдра замість піску: пляжі Бердянська вкрило шаром водоростей
На Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані
В Азовському морі біля Бердянська знайшли небезпечні бактерії
Члени ОВК №70 на Закарпатті отруїлися олів’є і не можуть рахувати голоси – ЗМІ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка