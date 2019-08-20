У Бердянську 19 людей госпіталізували через отруєння морепродуктами.
У Бердянську 19 людей потрапили до інфекційного відділення міської лікарні через отруєння креветками.
Хоча за словами головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, говорити точно про причини отруєння зарано, адже ще не надійшли результати аналізів.
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За словами госпіталізованих, перед отруєнням вони всі вживали креветки, які придбали на місцевому рибному ринку.
Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок отруєння метиловим спиртом на танкері Магус у Чорному морі загинули двоє осіб.
Джерело: Бердянськ24
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