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Факти / Lifestyle

У Великій Британії намагаються лікувати алкоголізм за допомогою екстазі

Британські вчені застосували MDMA для лікування алкоголізму.

MDMA

У Великій Британії вчені уперше вивчили застосування невеликих доз MDMA у лікуванні алкоголізму.

MDMA або екстазі – напівсинтетична психоактивна сполука.

Дослідники прийшли висновку, що застосування MDMA разом із психотерапією безпечні для пацієнтів.

Під час лікування алкоголізму у 89% випадків стаються рецидиви – пацієнти повертаються до шкідливої звички протягом трьох років. Вісім із десяти британців, які зловживають алкоголем, не виліковуються назавжди.

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У дослідження взяли участь 11 добровольців, за якими спостерігали дев’ять місяців.

За цей час до залежності повернулася одна людина, п’ятеро стали непитущими, останні випивають час від часу, але не доходять до стадії алкоголізму.

Вчені пояснюють це тим, що причинами алкоголізму є психологічні травми і страхи, і MDMA в поєднанні з психотерапією допомагає пацієнтам з ними впоратися.

Варто зазначити, що терапія проходить у лікарні, поруч із пацієнтами на всіх етапах перебувають психіатри і наркологи.

Раніше Факти ICTV писали, що через введення акцизу для фармацевтичних компаній на придбання етилового спирту ціни на глід в аптеках можуть зрости.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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