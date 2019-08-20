Вчені встановили, що недосипання може підвищити шанс виникнення серцево-судинних захворювань.

Вчені прийшли до висновку, що якість і кількість сну впливає на ризик розвитку ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та інсульту.

За словами дослідників, захворювання можуть виникнути, якщо людина недосипає або страждає безсонням.

– Важливо визначити основну причину безсоння та лікувати її. Сон – це частина поведінки, яку можна змінити за допомогою нових звичок, – розповіла доцент Сюзанна Ларссон.

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Наявність зв’язків між проблемами зі сном і серцевими захворюваннями визначали за допомогою менделевської рандомізації.

В експерименті взяли участь 1,3 млн осіб.

До слова, люди можуть набирати зайву вагу через нестачу сну і порушення гормонального фону.