Вчені розробили аналіз крові, який здатний визначити шанси людини померти протягом наступних 10 років.

Німецькі вчені з Інституту біології старіння Товариства Макса Планка розробили аналіз крові, який виявляє 14 біомаркерів, що впливають на шанси довгого життя і здатні визначити шанс смерті людини протягом 10 років.

Зазначені біомаркери розповідали більше про рівень глюкози, стан імунітету, наявність запалень тощо.

Аналіз характеристик показав, що точність нового методу складає 83%, тоді як традиційний тест, який здатен передбачити смерть протягом року, був точним на 78%.

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В експерименті взяли участь близько 44 тис. осіб віком від 18 до 109 років. За час проведення дослідження померли більше 5,5 тис. осіб.

У зразках крові учасників експерименту шукали метаболічні біомаркери, які б вказували на можливість тривалого життя.

До слова, медики Великої Британії намагаються вилікувати алкоголізм за допомогою невеликих доз MDMA.

Джерело: Nature Communications