Вчені вважають, що головним способом продовжити життя є фізична активність.
Заняття спортом, довгі піші прогулянки і навіть прибирання квартири може продовжити життя.
Такого висновку дійшли британські вчені. На їхню думку, регулярні фізичні навантаження скорочують ризик передчасної смерті на 73%.
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А ось сидячий спосіб життя навпаки згубно впливає на здоров’я. Понад дев’ять годин у сидячому положенні збільшує ризик передчасної смерті.
До речі, активне сексуальне життя позитивно впливає на тривалість життя людей, які пережили інфаркт міокарда.
Джерело: British Medical Journal
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