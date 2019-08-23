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Прогулянки і прибирання квартири: вчені назвали секрет довголіття

Вчені вважають, що головним способом продовжити життя є фізична активність.

Прогулянки і прибирання квартири: вчені назвали секрет довголіття

Заняття спортом, довгі піші прогулянки і навіть прибирання квартири може продовжити життя.

Такого висновку дійшли британські вчені. На їхню думку, регулярні фізичні навантаження скорочують ризик передчасної смерті на 73%.

Читайте: Як передбачити смерть в найближчі 10 років – вчені розробили тест

А ось сидячий спосіб життя навпаки згубно впливає на здоров’я. Понад дев’ять годин у сидячому положенні збільшує ризик передчасної смерті.

До речі, активне сексуальне життя позитивно впливає на тривалість життя людей, які пережили інфаркт міокарда.

Джерело: British Medical Journal

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