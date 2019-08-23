Про терапію та профілактику застуди у дітей розповідає оториноларинголог вищої категорії, фоніатр Дагаєва Ірина Володимирівна.

Коли мова йде про дитину, то лікування бажано починати після консультації лікаря. Тому що люди часто плутають ГРВІ та грип, даючи дітям медикаменти, які не тільки не допомагають, але й можуть нашкодити. Це стосується, наприклад, недоцільного застосування антибіотиків.

У домашній аптечці повинні бути:

жарознижувальні;

ополіскувачі для горла;

спреї для носа на основі морської води.

Ополіскувачі допомагають зняти запалення горла, а спреї – запобігти пересиханню слизової оболонки, зміцнити та відновити її. Сольовий розчин можна приготувати самостійно або придбати відповідний препарат в аптеці.

У свою чергу, жарознижувальні знадобляться, якщо потрібно буде збити високу температуру.

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Також не буде зайвою оксолінова мазь. Науково доведено, що оксолін ефективний проти вірусу грипу, аденовірусів і деяких герпес-вірусів. Однак є нюанс: оксолін працює, поки вірус не встиг потрапити в клітку слизової оболонки, тобто знаходиться в повітрі навколишнього середовища або в порожнині носа.

Тому ви можете використовувати засоби на основі оксоліну для захисту від грипу або ГРВІ. Тільки з однією умовою: наносити їх кожні 4 години під час і після відвідування громадських місць, контакту з джерелом інфекції або знаходження в осередку, щоб вірус не проник у клітини слизової оболонки носа.