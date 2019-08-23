PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Знижує ризик інфаркту та інсульту: медики створили дешеву супертаблетку

Щоденна доза комбінованої таблетки з чотирьох препаратів здатна зменшити ризик інфаркту та інсульту.

Знижує ризик інфаркту та інсульту: медики створили дешеву супертаблетку

Медики в Великій Британії та Ірані провели дослідження звичок 6 800 людей зі 100 іранських сіл та населених пунктів та встановили, як запобігти розвитку серйозних серцево-судинних хвороб. Супертаблетка також знижує рівень холестерину.

Вони дійшли висновку, що політаблетка здатна на третину зменшити кількість інфарктів та інсультів. Вона складається з аспірину, статину та ще двух препаратів, які знижують тиск.

Комбінова таблетка дуже дешева, але досить дієва. Лікарі рекомендують видавати її всім літнім людям, які досягли певного віку, особливо у бідних країнах.

Читайте: Викликають інфаркт і інсульт! Які ліки від застуди можуть вбити

Дослідження медиків, яке тривало п’ять років, було опубліковано у медичному журналі Ланцет.

До речі, раніше американські вчені попередили про передвісників інсульту та серцевого нападу.

Джерело: ВВС Україна

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прогулянки і прибирання квартири: вчені назвали секрет довголіття
Виступи України на міжнародних змаганнях під загрозою
Як передбачити смерть в найближчі 10 років – вчені розробили тест
Вчені у Бельгії з’ясували, хто сильніший — Мессі чи Роналду
Китайські вчені вперше клонували кота
Вчені знайшли зв’язок між недосипанням і небезпечними хворобами
У Великій Британії намагаються лікувати алкоголізм за допомогою екстазі
Вчені зробили відкриття, яке допоможе у створенні нових знеболювальних
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка