Щоденна доза комбінованої таблетки з чотирьох препаратів здатна зменшити ризик інфаркту та інсульту.

Медики в Великій Британії та Ірані провели дослідження звичок 6 800 людей зі 100 іранських сіл та населених пунктів та встановили, як запобігти розвитку серйозних серцево-судинних хвороб. Супертаблетка також знижує рівень холестерину.

Вони дійшли висновку, що політаблетка здатна на третину зменшити кількість інфарктів та інсультів. Вона складається з аспірину, статину та ще двух препаратів, які знижують тиск.

Комбінова таблетка дуже дешева, але досить дієва. Лікарі рекомендують видавати її всім літнім людям, які досягли певного віку, особливо у бідних країнах.

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Дослідження медиків, яке тривало п’ять років, було опубліковано у медичному журналі Ланцет.

До речі, раніше американські вчені попередили про передвісників інсульту та серцевого нападу.