У МОЗ пропонують жителям окупованих територій отримати безкоштовні щеплення на підконтрольних Україні частинах країни.

Міністерство охорони здоров’я запрошує мешканців ОРДЛО захистити себе і своїх дітей від 10 небезпечних хвороб, безкоштовно зробивши щеплення.

Хто може вакцинуватися безкоштовно:

громадяни України;

іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України;

особи, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Важливо знати, що ваша прописка і постійне місце проживання не мають значення. Пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях.

Ці послуги оплачує Національна служба здоров’я України, тому вакцинація не передбачає додаткову плату.

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У відомстві зазначили, що отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень (туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, коклюш, правець, кір, гепатит В, гемофільна інфекція, краснуха, епідемічний паротит) можна завдяки декларації з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Безкоштовно щепитися можуть:

діти до 18 років – від усіх хвороб за календарем (вакцинуватися можуть навіть діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані);

дорослі – від дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 26 років;

дорослі – проти кору, паротиту та краснухи, якщо вони відносяться до групи ризику: військові, учасники ООС, медики, педагоги, студенти. А також, якщо вони контактували з хворими на кір і не мають підтверджених даних про щеплення в медичній карті.

дорослі, які не мають імунітету проти кору за результатами аналізів на наявність антитіл IgG.

Зробити щеплення можна в установах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу. Це ті заклади, в яких працюють терапевти, педіатри та сімейні лікарі.

Крім того, зробити щеплення можна як в державних лікарнях, так і у приватних клініках і у лікарів-ФОП.

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