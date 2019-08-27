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Факти / Lifestyle

Безкоштовні щеплення для жителів ОРДЛО – як і де отримати

У МОЗ пропонують жителям окупованих територій отримати безкоштовні щеплення на підконтрольних Україні частинах країни.

Безкоштовні щеплення для жителів ОРДЛО – як і де отримати

Міністерство охорони здоров’я запрошує мешканців ОРДЛО захистити себе і своїх дітей від 10 небезпечних хвороб, безкоштовно зробивши щеплення.

Хто може вакцинуватися безкоштовно:

  • громадяни України;
  • іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України;
  • особи, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Важливо знати, що ваша прописка і постійне місце проживання не мають значення. Пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях.

Ці послуги оплачує Національна служба здоров’я України, тому вакцинація не передбачає додаткову плату.

Читайте: Без яких щеплень можуть не пустити до школи – список обов’язкових вакцин

У відомстві зазначили, що отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень (туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, коклюш, правець, кір, гепатит В, гемофільна інфекція, краснуха, епідемічний паротит) можна завдяки декларації з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Безкоштовно щепитися можуть:

  • діти до 18 років – від усіх хвороб за календарем (вакцинуватися можуть навіть діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані);
  • дорослі – від дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 26 років;
  • дорослі – проти кору, паротиту та краснухи, якщо вони відносяться до групи ризику: військові, учасники ООС, медики, педагоги, студенти. А також, якщо вони контактували з хворими на кір і не мають підтверджених даних про щеплення в медичній карті.
  • дорослі, які не мають імунітету проти кору за результатами аналізів на наявність антитіл IgG.

Зробити щеплення можна в установах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу. Це ті заклади, в яких працюють терапевти, педіатри та сімейні лікарі.

Крім того, зробити щеплення можна як в державних лікарнях, так і у приватних клініках і у лікарів-ФОП.

Раніше Факти ICTV писали, що вакцини від грипу в Україні з’являться в жовтні.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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