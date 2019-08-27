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Оптимісти живуть довше – вчені

Американські дослідники дійшли висновку, що оптимісти мають більше шансів прожити понад 85 років.

Оптимісти живуть довше – вчені

Оптимістам легше контролювати свої емоції і вони більш захищені від стресу.

У дослідженні брали участь дві групи людей – 70 тис. жінок і близько 1,5 тис. чоловіків.

З’ясувалося, що найбільш оптимістичні чоловіки та жінки мають прогнозовану тривалість життя на 11-15% більшу, аніж найменш оптимістично налаштовані учасники дослідження.

Вірогідність того, що представники першої групи доживуть до 85 років набагато вища, кажуть вчені.

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Професор Левіна Лі з Медичної школи Бостонського університету зазначає, що причини того, чому саме оптимістичні люди живуть довше – й досі лишається темою для дискусій.

– Думаю, одна із причин – саме те, що оптимісти краще справляються зі стресом. Стрес чинить вплив на імунну систему, тому існує вірогідність того, що організм оптиміста краще бореться з інфекціями, – зазначає професор.

До речі, активне сексуальне життя позитивно впливає на тривалість життя людей, які пережили інфаркт міокарда.

Джерело: ВВС

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