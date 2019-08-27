Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці, на пару або готувати в мікрохвильовці.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що ідеальна страва з картоплі повинна бути нежирною, холодною, приготовлена у шкірці і доповнена овочами.

За її словами, картопля є малокалорійним продуктом – в 100 грамах відвареного коренеплоду міститься 94 ккал.

– Інша справа, що за раз ми їмо більше, ніж 100 грамів, і їмо картоплю з чимось жирним. Саме приготування картоплі з використанням масла, вершків, сметани, сиру, жирного м’яса, шинки збільшує її калорійність в рази, – сказала вона.

Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці, на пару або готувати в мікрохвильовці. Пюре краще готувати на тій воді, в якій картопля варилася, а не на молоці або вершках.

Супрун радить їсти картоплю разом з овочевим салатом і фруктами на десерт замість солодощів.

Вона нагадала, що картопля містить багато калію, магнію, фосфору, клітковини, вітаміни С і В6.

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Вживання дерунів або смаженої картоплі варто обмежити через соняшникову олію, на якій ці страви готуються.

Також Супрун дала поради українцям, як викопувати картоплю. Під час копання необхідно працювати в спеціальних міцних рукавичках, стійких до порізів, а якщо важко нахилятися, підкласти щось під коліна і працювати так.

Вона зазначила, що варто оновити щеплення від дифтерії і правця.

– Пийте воду, захищайте шкіру від ультрафіолету, вмійте вчасно зупинитися. Чим менша у вас ділянка картоплі, тим краще для вашого здоров’я, – підсумувала Супрун.

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