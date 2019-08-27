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Факти / Lifestyle

У Британії у жінки через укус комара зупинилося серце

У Дагенхемі Великої Британії у жінки після укусу комара зупинилося серце.

У Британії у жінки через укус комара зупинилося серце

У Великій Британії у 25-річної Кім Робінсон у результаті укусу комара на три хвилини зупинилося серце.

Жінка відчула, як її вкусив комар. Після цього все тіло охопив нестерпний біль, який перейшов у праву гомілку. Місце укусу стало сильно свербіти, а нога набрякла.

Все дійшло до того, що Кім не могла наступати на ногу і пересуватися. Вона стала втрачати свідомість.

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Коли жінка звернулася до лікаря, їй поставили діагноз некротичний фасціїт. Це небезпечна інфекція, викликана бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens. Було вирішено терміново оперувати пацієнтку.

Жінку вразив сепсис, а після операбельного втручання її стан погіршився. У результаті у британки зупинилося серце.

На щастя, медикам вдалося повернути жінку до життя, проте тепер їй потрібно заново вчитися ходити і говорити.

До речі, пакистанець Шахід Хусейн з провінції Сінд втратив можливість ходити через укус комара.

Джерело: Медик Форум

Фото: Pixabay

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