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Факти / Lifestyle / Здоров'я

В Україні можуть прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння

Міністерство охорони здоров’я України пропонує на законодавчому рівні прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння.

Вейп

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на фоні інформації, що у США днями зафіксували першу смерть від важкої хвороби легенів, яку пов’язують з електронними сигаретами та вейпами, нагадала про законопроект, яким пропонується ввести в Україні поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну.

Документ, за її словами, зокрема, визначає, що і згоряння тютюну, і тління, і нагрівання – це все куріння, а також пропонує врегулювати вміст ароматизаторів та обмежити продаж тютюну.

Читайте: Інновації перемагають куріння – висновки експертів E-cigarette summit

Відповідний законопроект вже пройшов громадське обговорення, а експерти опрацьовують пропозиції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогодні 20% українських підлітків курять електронні сигарети щодня.

До слова, раніше ми писали, чому пасивне куріння небезпечне для здоров’я.

Джерело: Уляна Супрун 

 

Фото: Dreamstime

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