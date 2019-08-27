Міністерство охорони здоров’я України пропонує на законодавчому рівні прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на фоні інформації, що у США днями зафіксували першу смерть від важкої хвороби легенів, яку пов’язують з електронними сигаретами та вейпами, нагадала про законопроект, яким пропонується ввести в Україні поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну.

Документ, за її словами, зокрема, визначає, що і згоряння тютюну, і тління, і нагрівання – це все куріння, а також пропонує врегулювати вміст ароматизаторів та обмежити продаж тютюну.

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Відповідний законопроект вже пройшов громадське обговорення, а експерти опрацьовують пропозиції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогодні 20% українських підлітків курять електронні сигарети щодня.

До слова, раніше ми писали, чому пасивне куріння небезпечне для здоров’я.

Джерело: Уляна Супрун