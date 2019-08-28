Медики розвінчали шість головних міфів щодо вживання солодкого.

Навколо вживання солодкого сотні думок, в основному всі сходяться на тому, що це шкідливо. Але чи такий страшний чорт, як його малюють? Лікарі розвінчали основні міфи.

Від шоколаду з’являються прищі

Це стосується шоколаду з низьким вмістом какао-бобів. Якщо у ньому 60% і більше какао-бобів і невелика кількість молока і цукру, то загрози чистоті шкіри немає.

Від шоколаду буває запор

Лікарі стверджують, що таке можливо лише у ситуації, коли крім шоколаду людина нічого більше не їсть.

Згідно з даними, озвученими на конференції Європейської асоціації кардіологів, у день без побоювання можна з’їдати до 100 грамів гіркого шоколаду.

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Від солодкого гладшають

Вчені з університету Нью-Мексико з’ясували, що збільшення маси тіла відбувається не через вживання солодкого як такого. Це наслідок вживання надмірної кількості низькоякісних кондитерських виробів, що містять підсилювачі смаку, розпушувачі та інші штучні інгредієнти.

Солодке необхідне для мозку

Від невеликої кількості шоколаду, пастили або варення у середині робочого дня лише користь. Ці продукти живлять глюкозою клітини мозку. Але якщо ви з’їли занадто багато, то ефект буде протилежним. З’являться сонливість і когнітивна загальмованість.

Солодке викликає діабет

Виникнення діабету 1 типу не пов’язане з вживанням солодкого, це аутоімунне захворювання, пов’язане з генетичними змінами у клітинних структурах.

Щодо цукрового діабету 2 типу, то солодке може впливати на його виникнення лише опосередковано. Розвиток цього типу діабету співвідноситься у першу чергу із запаленням і накопиченням жирової тканини.

До речі, раніше ми писали про 8 фактів, як цукор впливає на людину.

Джерело: МедікФорум