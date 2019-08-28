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Дітям без щеплення не заборонять відвідувати школи у Києві

Заборонити дітям без щеплення відвідувати навчальні заклади київська влада не може.

Дітям без щеплення не заборонять відвідувати школи у Києві

Заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти у Києві не буде. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, таке рішення було ухвалено комісією, яка обговорювала питання вакцинації.

При цьому в разі появи ознак епідемії під час навчального року влада буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти. Їм забезпечать право отримати освіту дистанційно.

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Зі свого боку директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян додала, що приймати нових дітей, які приходять до садочків та шкіл, без щеплень не будуть.

Нагадаємо, Факти ICTV дізналися у лікаря-педіатра про те, що потрібно знати, щоб не захворіти на кір.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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