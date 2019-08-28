У ці дні чимало вірян відмовлялися від будь-якої їжі, особливо в середу та п’ятницю, переходять лише на воду.

Завершувати піст потрібно обережно, рекомендують медики. Адже доволі часто саме святкування з щедрим застіллям – із горою шинки та ковбас, майонезних салатів і тортів, та ще й з чималою кількістю спиртного – завершується різким погіршенням самопочуття або й госпіталізацією.

– Усі процеси в організмі, обмін речовин, він сповільнюється. Зменшується виробництво гормонів, зменшується виробництво травних ферментів. І тому, коли людина починає дуже багато їсти – організм може не перетравити цю їжу і можуть бути розлади у травленні, – говорить лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Дієтологи настійливо просять розговлятися поступово, спочатку з’їсти освячене яйце, шматочок нежирної шинки і хліб, потім кілька годин перепочити і потім теж їсти маленькими порціями.

Тих, хто переїдає, значно більше, ніж тих, кому стає зле через піст. Бо справді поститься лише кожен п’ятий українець, а от за святковий стіл сідають усі.

– Люди, які менше знають про духовну частину – бачать, власне, сенс свята в тому, щоб сісти, добре поїсти, добре випити, і тому перед ними така небезпека є, – каже голова інформаційного управління Архієпископ Євстратій (Зоря).

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