Науковці з Центру психіатричних досліджень при Гарварді провели генетичний аналіз близько пів мільйона людей і не виявили окремого гена, що впливає на сексуальну орієнтацію.

Вчені використали дані 409 тис. людей із біобанку Великої Британії та дані понад 68 тис. людей із приватної біотехнологічної компанії 23andMe. Учасників також запитували, чи мають вони лише одностатевих партнерів чи й партнерів іншої статі.

Згідно з висновками експертів, чутливість до певних запахів і регуляція гормонів можуть впливати на сексуальну орієнтацію. Водночас їхній загальний вплив не більше 1%.

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А генетика може впливати на сексуальну орієнтацію не більше, як на 25%. У дослідженні йдеться про те, що сексуальну поведінку визначають тисячі генетичних варіантів, але окремого гена, що відповідає за орієнтацію, немає.

– Дослідження доводить, що різноманітна сексуальна поведінка є природньою для людини, — зазначили вчені.

За словами науковців, питання сексуальної орієнтації потрібно розглядати комплексно: враховувати генетичні й зовнішні фактори.

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Джерело: Science