Якщо хочете допомогти організму очиститися, візьміть на замітку 6 продуктів, які варто їсти на сніданок.
Є 6 продуктів, які допомагають організму позбавитися від токсинів. Їх варто їсти на сніданок.
Зелений чай
Замініть звичну чашку кави зеленим чаєм, який завдяки високому вмісту катехіну допоможе підтримувати печінку здоровою, а також сприяє детоксикації організму.
Вівсянка
Цільні зерна покращують роботу кишечника, допомагаючи організму очиститися природним чином. Пам’ятайте про цю корисну властивість вівсянки і частіше готуйте її на сніданок.
Спаржа
Спаржа містить пребіотики і пробіотики, які важливі для підтримки роботи і здоров’я травного тракту. Крім того, речовини, що містяться в цьому продукті, перешкоджають розвитку метеоризму.
Зелений смузі
Зелені смузі допомагають отримувати щодня необхідні нашому організму поживні речовини, а також сприяють очищенню організму. Особливо, якщо додавати в напій такі детокс-продукти, як крес-салат, шпинат і лимон.
Насіння чіа
Багате на омега-3 жирні кислоти та клітковиною, насіння чіа допомагають очистити організм і зберегти серце здоровим.
Фруктовий салат
Свіжі фрукти також мають м’який детокс-ефект, тому частіше бавте себе фруктовими салатами з різноманітними інгредієнтами.
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