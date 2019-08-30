Якщо хочете допомогти організму очиститися, візьміть на замітку 6 продуктів, які варто їсти на сніданок.

Є 6 продуктів, які допомагають організму позбавитися від токсинів. Їх варто їсти на сніданок.

Зелений чай

Замініть звичну чашку кави зеленим чаєм, який завдяки високому вмісту катехіну допоможе підтримувати печінку здоровою, а також сприяє детоксикації організму.

Вівсянка

Цільні зерна покращують роботу кишечника, допомагаючи організму очиститися природним чином. Пам’ятайте про цю корисну властивість вівсянки і частіше готуйте її на сніданок.

Спаржа

Спаржа містить пребіотики і пробіотики, які важливі для підтримки роботи і здоров’я травного тракту. Крім того, речовини, що містяться в цьому продукті, перешкоджають розвитку метеоризму.

Зелений смузі

Зелені смузі допомагають отримувати щодня необхідні нашому організму поживні речовини, а також сприяють очищенню організму. Особливо, якщо додавати в напій такі детокс-продукти, як крес-салат, шпинат і лимон.

Насіння чіа

Багате на омега-3 жирні кислоти та клітковиною, насіння чіа допомагають очистити організм і зберегти серце здоровим.

Фруктовий салат

Свіжі фрукти також мають м’який детокс-ефект, тому частіше бавте себе фруктовими салатами з різноманітними інгредієнтами.

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