Як смикається око – знає чи не кожен дорослий. У більшості випадків мимовільні скорочення м’язів повіка – короткочасне явище, яке не є симптомом серйозних захворювань, але бувають винятки. Факти ICTV розібралися, чому смикається око та що робити, щоб зупинити цей процес.

Смикання повіка найчастіше говорить про збій в роботі центральної нервової системи. Випадкові електричні імпульси в головному мозку змушують скорочуватися м’яз ока, що і провокує сіпання.

Сіпання ока може бути симптомом глаукоми, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, параліча Белла та інших. Але у більшості випадків це явище пояснюється простіше.

Чому сіпається око

Є декілька поширених причин, які легко усунути:

стрес;

брак сну;

надмірне вживання кави, алкоголю;

куріння;

сухість очей;

реакція організму на ліки;

яскраве світло;

сильний вітер;

тривала робота за комп’ютером;

неповноцінне харчування;

низький імунітет.

Що робити, якщо смикається око

Найпростіше змінити звички, які можуть призводити до тремору повік:

Спробуйте зайнятися медитацією або йогою. Виходьте на обід з офісу та намагайтеся відволіктися від роботи. Привчіть себе раніше лягати в ліжко та спати 7-8 годин на день. Контролюйте кількість випитого кофеїну. Надягайте сонячні окуляри у вітряні та сонячні дні. Переконайтесь, що повноцінно харчуєтесь. Відрегулюйте освітлення на робочому місці – не сидіть у напівтемряві, але й простежте, щоб світло не було занадто яскравим. Періодично відволікайтесь від екрану комп’ютера чи ноутбука. Користуйтеся краплями для очей. Відмовтесь від шкідливих звичок або хоча б зменшіть кількість алкоголю та сигарет. Перечитайте побічні ефекти препаратів, які приймаєте. Якщо необхідно, попросіть лікаря замінити їх.

Що робити, якщо повіки сіпаються протягом декількох тижнів? Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем!

Читайте: Як позбутися мішків під очима

Проте зазвичай смикання ока – разове явище, яке рідко триває довше декількох хвилин. Не варто переживати, навіть якщо ситуація повторюється впродовж декількох днів. Організм просто сигналізує про те, що час зробити паузу.

До речі, у Великій Британії підліток втратив зір через те, що харчувався винятково чіпсами, білим хлібом та картоплею фрі.