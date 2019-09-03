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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чому смикається око та як цього позбутися

Як смикається око – знає чи не кожен дорослий. У більшості випадків мимовільні скорочення м’язів повіка – короткочасне явище, яке не є симптомом серйозних захворювань, але бувають винятки. Факти ICTV розібралися, чому смикається око та що робити, щоб зупинити цей процес. 

Чому смикається око

Смикання повіка найчастіше говорить про збій в роботі центральної нервової системи. Випадкові електричні імпульси в головному мозку змушують скорочуватися м’яз ока, що і провокує сіпання.

Сіпання ока може бути симптомом глаукоми, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, параліча Белла та інших. Але у більшості випадків це явище пояснюється простіше.

Чому сіпається око

Є декілька поширених причин, які легко усунути:

  • стрес;
  • брак сну;
  • надмірне вживання кави, алкоголю;
  • куріння;
  • сухість очей;
  • реакція організму на ліки;
  • яскраве світло;
  • сильний вітер;
  • тривала робота за комп’ютером;
  • неповноцінне харчування;
  • низький імунітет.

Що робити, якщо смикається око

Найпростіше змінити звички, які можуть призводити до тремору повік:

  1. Спробуйте зайнятися медитацією або йогою. Виходьте на обід з офісу та намагайтеся відволіктися від роботи.
  2. Привчіть себе раніше лягати в ліжко та спати 7-8 годин на день.
  3. Контролюйте кількість випитого кофеїну.
  4. Надягайте сонячні окуляри у вітряні та сонячні дні.
  5. Переконайтесь, що повноцінно харчуєтесь.
  6. Відрегулюйте освітлення на робочому місці – не сидіть у напівтемряві, але й простежте, щоб світло не було занадто яскравим.
  7. Періодично відволікайтесь від екрану комп’ютера чи ноутбука. Користуйтеся краплями для очей.
  8. Відмовтесь від шкідливих звичок або хоча б зменшіть кількість алкоголю та сигарет.
  9. Перечитайте побічні ефекти препаратів, які приймаєте. Якщо необхідно, попросіть лікаря замінити їх.

Що робити, якщо повіки сіпаються протягом декількох тижнів? Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем!

Читайте: Як позбутися мішків під очима

Проте зазвичай смикання ока – разове явище, яке рідко триває довше декількох хвилин. Не варто переживати, навіть якщо ситуація повторюється впродовж декількох днів. Організм просто сигналізує про те, що час зробити паузу.

До речі, у Великій  Британії підліток втратив зір через те, що харчувався винятково чіпсами, білим хлібом та картоплею фрі.

Фото: Pixabay

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