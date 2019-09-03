Як смикається око – знає чи не кожен дорослий. У більшості випадків мимовільні скорочення м’язів повіка – короткочасне явище, яке не є симптомом серйозних захворювань, але бувають винятки. Факти ICTV розібралися, чому смикається око та що робити, щоб зупинити цей процес.
Смикання повіка найчастіше говорить про збій в роботі центральної нервової системи. Випадкові електричні імпульси в головному мозку змушують скорочуватися м’яз ока, що і провокує сіпання.
Сіпання ока може бути симптомом глаукоми, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, параліча Белла та інших. Але у більшості випадків це явище пояснюється простіше.
Чому сіпається око
Є декілька поширених причин, які легко усунути:
- стрес;
- брак сну;
- надмірне вживання кави, алкоголю;
- куріння;
- сухість очей;
- реакція організму на ліки;
- яскраве світло;
- сильний вітер;
- тривала робота за комп’ютером;
- неповноцінне харчування;
- низький імунітет.
Що робити, якщо смикається око
Найпростіше змінити звички, які можуть призводити до тремору повік:
- Спробуйте зайнятися медитацією або йогою. Виходьте на обід з офісу та намагайтеся відволіктися від роботи.
- Привчіть себе раніше лягати в ліжко та спати 7-8 годин на день.
- Контролюйте кількість випитого кофеїну.
- Надягайте сонячні окуляри у вітряні та сонячні дні.
- Переконайтесь, що повноцінно харчуєтесь.
- Відрегулюйте освітлення на робочому місці – не сидіть у напівтемряві, але й простежте, щоб світло не було занадто яскравим.
- Періодично відволікайтесь від екрану комп’ютера чи ноутбука. Користуйтеся краплями для очей.
- Відмовтесь від шкідливих звичок або хоча б зменшіть кількість алкоголю та сигарет.
- Перечитайте побічні ефекти препаратів, які приймаєте. Якщо необхідно, попросіть лікаря замінити їх.
Що робити, якщо повіки сіпаються протягом декількох тижнів? Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем!
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Проте зазвичай смикання ока – разове явище, яке рідко триває довше декількох хвилин. Не варто переживати, навіть якщо ситуація повторюється впродовж декількох днів. Організм просто сигналізує про те, що час зробити паузу.
До речі, у Великій Британії підліток втратив зір через те, що харчувався винятково чіпсами, білим хлібом та картоплею фрі.