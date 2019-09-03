У Великій Британії підліток втратив зір через те, що харчувався винятково чіпсами, білим хлібом та картоплею фрі.

У Великій Британії хлопець їв лише картоплю фрі, чіпси і білий хліб, а тільки іноді додавав у свій раціон шинку чи сосиски.

Медики зазначили, що у підлітка дефіцит вітамінів в організмі і серйозні порушення харчування. Коли хлопцю було 14 років, він звернувся до лікарів через знесилення та втому. Тоді дослідження показали, що у нього дефіцит вітаміну B12.

Проте хлопець і надалі не дотримувався правильного режиму харчування. Три роки по тому його доставили до офтальмологічної клініки у Брістолі через прогресуючу втрату зору.

– Його щоденним харчуванням була порція картоплі фрі. Він також регулярно їв чіпси, іноді – шинку і білий хліб. І взагалі не вживав овочів і фруктів, – зазначив лікар Деніз Атан.

Сам пацієнт говорив, що не переносить деякі види їжі, а чіпси та картопля фрі – це єдине, що він може їсти.

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Медики заявили, що у хлопця – серйозний дефіцит вітаміну B12, а також деяких інших важливих вітамінів і мінералів – зокрема міді, селену і вітаміну D.

Водночас у підлітка не було ані зайвої ваги, ані надмірної худоби.

Зір хлопця зрештою погіршився настільки, що відповідає критеріям, які дозволили зареєструвати його як сліпого. Проте він все ще може пересуватися без сторонньої допомоги – завдяки периферійному зору. Підлітку діагностували харчову оптичну нейропатію.

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