Ніхто не застрахований від харчового отруєння. Причому отруїтися можна не лише в сумнівних закладах громадського харчування, а й у цілком пристойних кафе та ресторанах. А ще в гостях, на пікніку та навіть вдома – їжею, яку ви готували самі.

Причини отруєнь – неякісні або зіпсовані продукти, страви, які готувалися або зберігалися без дотримання санітарних норм.

Наслідки можуть бути дуже серйозними – від зневоднення до смерті. Нерідко здоров’я та життя людини залежить від того, наскільки швидко їй надали першу допомогу. Факти ICTV пропонують ознайомитися з симптомами харчового отруєння, щоб за необхідності вчасно допомогти собі та своїм близьким.

Симптоми харчового отруєння

Перші симптоми отруєння проявляються досить швидко – через дві-чотири години після прийому їжі, і швидко прогресують без лікування. Якщо ж причиною інтоксикації стали отруйні гриби, ягоди або рослини, то симптоми проявляться через 4-12 годин. Стан людини в разі харчового отруєння залежить від її віку, а також виду патогенних бактерій. Але основні симптоми такі:

нав’язлива нудота;

багаторазове блювання;

нездоровий колір обличчя;

діарея;

озноб;

підвищена температура тіла.

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Головний біль, підвищена температура тіла, частий пульс, слабкість, синій колір шкіри – ознаки гострої інтоксикації. В разі їх появи необхідна термінова госпіталізація.

Перша допомога під час харчового отруєння

Під час лікування отруєння важливо дотримуватися таких моментів:

Крок 1. Промивання шлунку. За допомогою блювання організм намагається позбутися токсинів. Потрібно пити багато води, поки не припиниться блювання. Якщо позивів немає, їх потрібно викликати водним розчином солі, харчової соди та марганцівки.

Крок 2. Вживання ліків. Сорбенти допомагають виводити токсини з організму. Найвідоміший з них – активоване вугілля. Дозування при отруєнні – одна таблетка на 10 кг маси тіла. Замість звичайного можна випити біле вугілля (для дорослого – дві-чотири таблетки). Вважається, що біле вугілля виводить токсини і зберігає поживні речовини. Вугілля можна замінити іншим сорбентом.

Крок 3. Рясне пиття. Блювання та діарея зневоднюють організм, тому треба поповнити запаси рідини та відновити водний баланс. Крім того, рідина прискорює виведення токсинів з організму. Треба пити не менше двох-трьох літрів кип’яченої води на добу. Рекомендується також пити кип’ячену воду з лимоном, негазовану мінеральну воду, чорний чай, відвар ромашки.

Крок 4. Режим та дієта. Харчове отруєння супроводжується слабкістю, тому варто дотримуватися постільного режиму. В перший день небажано їсти, а на другий – можна дозволити собі сухарі, картопляне пюре, вівсяну кашу.

За активного лікування вже за декілька годин настає покращення. Зазвичай остаточно організм нормалізується протягом трьох днів.

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